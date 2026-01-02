Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές, χωρίς ενεργό κατάληψη και με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019

Σύνοψη από το

  • Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει ότι το 2026 τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια θα είναι «χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές».
  • Επιπλέον, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα πανεπιστήμια θα είναι «χωρίς ενεργό κατάληψη» και «με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019».
  • Τονίζει επίσης τη «ψήφο εμπιστοσύνης» από πανεπιστήμια όπως το Yale και το Harvard, υπογραμμίζοντας ότι «οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές, χωρίς ενεργό κατάληψη και με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019

«Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια: χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές, χωρίς ενεργό κατάληψη, με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019 και με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, συμπράττοντας μαζί τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

«Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες», υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

S&P Global: Βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Δεκέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας

Θεοφάνια: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:43 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετί...
15:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για τη νέα χρονιά: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Η αισιοδοξία μας για το 2026 και για τα χρόνια που έρχονται, πηγάζει από τη στέρεα και επιστη...
14:08 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Η αποκάλυψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον γιο του

Σε μια αποκάλυψη για την οικογένειά του και συγκεκριμένα για τον γιο του, Κωνσταντίνο προχώρησ...
13:54 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Εξωτερικών: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Tα συγχαρητήριά του και τις θερμές του ευχές στην Κύπρο, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι