Ελισάβετ Σπανού: «Πάντα ήθελα οικογένεια, παρ’ όλα αυτά τη φοβόμουν γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελισάβετ Σπανού
Φωτογραφία: Instagram/elisavet_spanou

Η Ελισάβετ Σπανού παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από σχεδόν δύο χρόνια απέκτησε το πρώτο της παιδί, μίλησε για τον λόγο που φοβόταν να κάνει οικογένεια. Επιπλέον, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στο θέμα της συντροφικότητας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει και για δεύτερη φορά μητέρα, σε περίπτωση που γνώριζε τον άνθρωπο της ζωής της.

Ανάμεσα σε άλλα, η Ελισάβετ Σπανού εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Πάντα ήθελα οικογένεια, γιατί μου έχει λείψει η δική μου. Παρ’ όλα αυτά τη φοβόμουν, γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και το φοβόμουν αυτό. Όταν ήρθε η εγκυμοσύνη, δεν την περίμενα ούτε το επεδίωκα. Το ήθελα, γι’ αυτό είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων. Ήθελα να κάνω παιδί, αλλά δεν το επεδίωκα, μου προέκυψε, δεν το περίμενα».

«Η συντροφικότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου και λόγω χαρακτήρα. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν έτσι, που και αυτό θα έρθει μόνο του, με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα έκανα δεύτερο παιδί, αλλά δεν ξέρεις αν σε τέσσερα χρόνια από τώρα ερωτευτώ παράφορα και βρω τον άνθρωπο πραγματικά της ζωής μου και θελήσουμε να κάνουμε και μαζί ένα παιδί», εξήγησε η τραγουδίστρια σε άλλο σημείο.

