Ξάνθη: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 9χρονου – Του ακρωτηρίασαν το δάχτυλο

Σύνοψη από το

  • Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία στην Ξάνθη, καθώς ένας 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του το βράδυ της αλλαγής του χρόνου.
  • Οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης. Κρίθηκε επίσης επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο.
  • Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κροτίδες, βεγγαλικά, δυναμιτάκια
φωτογραφία αρχείου

Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία στην Ξάνθη, καθώς ένας 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του.

Σύμφωνα με το xanthipost.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου σήμανε συναγερμός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η μάχη στο χειρουργείο και ο ακρωτηριασμός

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση του τραύματος, ωστόσο, δυστυχώς, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Αυτή τη στιγμή, ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Ενοίκια: Από πότε γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή τους – Ποιοι θα κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Άγριος καβγάς, ένταση και συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου...
16:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του – Τα γαβγίσματα του σκύλου οδήγησαν στην αποκάλυψη

Τα γαβγίσματα ενός σκύλου αποκάλυψαν μία τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκ...
16:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο οικοδομής στο Κορδελιό – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» διακομίστηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έπεσε σήμερα από τον τρίτο ...
15:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πεύκη: Συνελήφθησαν 13χρονος και 15χρονος για ληστεία σε βάρος 4 ανηλίκων που έψαλαν τα κάλαντα

Ένας 13χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι