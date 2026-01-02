Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 34χρονης κόρης του – Την είχε «απολύσει» από ταινία του επειδή αρνήθηκε να ξυπνήσει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, με τις αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η 34χρονη Βικτόρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, στον 14ο όροφο του πολυτελούς ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, το οποίο αναφέρει ότι αρχικά θεωρήθηκε πως ήταν μεθυσμένη.

Tommy Lee Jones joked he ‘fired’ daughter Victoria from movie over early call time in resurfaced interview after her death https://t.co/VrChn3LqxV pic.twitter.com/w10WBWV9IG — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Μυστήριο

Όπως ανέφερε πηγή στη Daily Mail, ένας ένοικος του ξενοδοχείου ήταν εκείνος που τη βρήκε και πίστεψε ότι είχε λιποθυμήσει από το ποτό, ειδοποιώντας αμέσως το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο τη διαπίστωσαν νεκρή επιτόπου.

Η αστυνομία έφτασε στο ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο περίπου στις 3:14 τα ξημερώματα τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για επείγον ιατρικό περιστατικό στις 2:52, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά ή σχετικός εξοπλισμός στον χώρο. Παράλληλα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία.

Παραμένει ασαφές εάν η Βικτόρια Τζόουνς διέμενε στο ξενοδοχείο ή πώς κατέληξε στον 14ο όροφο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Στα βήματα του πατέρα της

Ο 79χρονος Τόμι Λι Τζόουνς απέκτησε τη Βικτόρια με τη δεύτερη σύζυγό του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ -με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996-, και είχε έναν αδελφό, τον Όστιν Τζόουνς.

Σε μικρή ηλικία, η Βικτόρια ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της, παίζοντας δίπλα του στην ταινία «Men in Black II» (Οι άνδρες με τα μαύρα ΙΙ). Εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «One Tree Hill» και στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada» (Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα), την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος ο πατέρας της.

Το 2006, ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε μιλήσει με ενθουσιασμό στο περιοδικό The New Yorker για τις ικανότητες της κόρης του, λέγοντας ότι είναι «καλή ηθοποιός, έχει κάρτα SAG, μιλά άψογα ισπανικά… Όταν ήταν μωρό, είπα στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλά στα ισπανικά».

Αργότερα, η Βικτόρια απομακρύνθηκε από την υποκριτική, αν και κατά καιρούς συνόδευε τον πατέρα της σε εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Όταν την «απέλυσε»

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν μόλις 14 ετών όταν ο πατέρας της την «απέλυσε» από έναν κινηματογραφικό ρόλο, επειδή αρνήθηκε να σηκωθεί από το κρεβάτι για ένα πολύ πρωινό γύρισμα, ένα περιστατικό που επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τον θάνατό της, αναφέρει η New York Post.

Σχεδόν δύο δεκαετίες πριν από τον θάνατό της, ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε μιλήσει με θέρμη για τη συνεργασία τους στη ταινία «Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα», στη συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στο The New Yorker.

Ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει, οι απαιτήσεις ενός κινηματογραφικού πλατό δοκίμασαν τελικά την αποφασιστικότητά της.

«Έπρεπε να σηκωθεί στις 5 το πρωί για τον ρόλο της», είπε. «Ένα πρωί, δεν ήθελε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Της είπα: “Γλυκιά μου, αυτή είναι δουλειά”. Αλλά δεν μετακινήθηκε. Έτσι, την απέλυσα».

Tommy Lee Jones’ daughter Victoria found dead at San Francisco hotel 💔🕊️ https://t.co/DvLIgcUZ1g pic.twitter.com/DCSzdvZtcD — TMZ (@TMZ) January 2, 2026



Ο Τζόουνς πρόσθεσε ότι η απόλυση δεν κράτησε για πολύ.

«Μετά, χωρίς να μου το πουν, το συνεργείο της παραγωγής πήγε, την ξύπνησε και την έβαλε στο πλατό την τελευταία στιγμή», είχε πει.

Την περίοδο εκείνη, ο Τόμι Λι Τζόουνς βρισκόταν σε διεθνή περιοδεία για την προώθηση της ταινίας, την οποία είχε σκηνοθετήσει και στην οποία πρωταγωνιστούσε, και μιλούσε με υπερηφάνεια για τα παιδιά του και την ανεξαρτησία τους.

Η Βικτόρια Τζόνες, παρ’ όλα αυτά, δεν συνέχισε την υποκριτική καριέρα της πέρα από την εφηβεία της.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται η Post, είχε εμπλακεί επανειλημμένα με τις αρχές, με συλλήψεις στην κομητεία Νάπα και στην κομητεία Σάντα Κρουζ για υποθέσεις που σχετίζονταν με ουσίες και ενδοοικογενειακή βία. Όπως προκύπτει από τα αρχεία, δήλωσε αθώα στις υποθέσεις της κομητείας Νάπα και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση.