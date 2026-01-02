Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 34χρονης κόρης του – Την είχε «απολύσει» από ταινία του επειδή αρνήθηκε να ξυπνήσει

Σύνοψη από το

  • Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο της 34χρονης Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου της, καθώς δεν βρέθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ναρκωτικών ή αυτοκτονίας, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει ασαφής.
  • Στην επικαιρότητα επανήλθε και ένα περιστατικό του παρελθόντος, όπου ο Τόμι Λι Τζόουνς «απέλυσε» την 14χρονη κόρη του από κινηματογραφικό ρόλο επειδή αρνήθηκε να σηκωθεί για ένα πρωινό γύρισμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τόμι Λι Τζόουνς: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 34χρονης κόρης του – Την είχε «απολύσει» από ταινία του επειδή αρνήθηκε να ξυπνήσει
Φωτογραφία: AP

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, με τις αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η 34χρονη Βικτόρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, στον 14ο όροφο του πολυτελούς ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, το οποίο αναφέρει ότι αρχικά θεωρήθηκε πως ήταν μεθυσμένη.

Μυστήριο

Όπως ανέφερε πηγή στη Daily Mail, ένας ένοικος του ξενοδοχείου ήταν εκείνος που τη βρήκε και πίστεψε ότι είχε λιποθυμήσει από το ποτό, ειδοποιώντας αμέσως το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο τη διαπίστωσαν νεκρή επιτόπου.

Η αστυνομία έφτασε στο ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο περίπου στις 3:14 τα ξημερώματα τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για επείγον ιατρικό περιστατικό στις 2:52, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά ή σχετικός εξοπλισμός στον χώρο. Παράλληλα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία.

Παραμένει ασαφές εάν η Βικτόρια Τζόουνς διέμενε στο ξενοδοχείο ή πώς κατέληξε στον 14ο όροφο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Στα βήματα του πατέρα της

Ο 79χρονος Τόμι Λι Τζόουνς απέκτησε τη Βικτόρια με τη δεύτερη σύζυγό του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ -με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996-, και είχε έναν αδελφό, τον Όστιν Τζόουνς.

Σε μικρή ηλικία, η Βικτόρια ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της, παίζοντας δίπλα του στην ταινία «Men in Black II» (Οι άνδρες με τα μαύρα ΙΙ). Εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «One Tree Hill» και στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada» (Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα), την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος ο πατέρας της.

Το 2006, ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε μιλήσει με ενθουσιασμό στο περιοδικό The New Yorker για τις ικανότητες της κόρης του, λέγοντας ότι είναι «καλή ηθοποιός, έχει κάρτα SAG, μιλά άψογα ισπανικά… Όταν ήταν μωρό, είπα στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλά στα ισπανικά».

Αργότερα, η Βικτόρια απομακρύνθηκε από την υποκριτική, αν και κατά καιρούς συνόδευε τον πατέρα της σε εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Όταν την «απέλυσε»

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν μόλις 14 ετών όταν ο πατέρας της την «απέλυσε» από έναν κινηματογραφικό ρόλο, επειδή αρνήθηκε να σηκωθεί από το κρεβάτι για ένα πολύ πρωινό γύρισμα, ένα περιστατικό που επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τον θάνατό της, αναφέρει η New York Post.

Σχεδόν δύο δεκαετίες πριν από τον θάνατό της, ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε μιλήσει με θέρμη για τη συνεργασία τους στη ταινία «Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα», στη συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στο The New Yorker.

Ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει, οι απαιτήσεις ενός κινηματογραφικού πλατό δοκίμασαν τελικά την αποφασιστικότητά της.

«Έπρεπε να σηκωθεί στις 5 το πρωί για τον ρόλο της», είπε. «Ένα πρωί, δεν ήθελε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Της είπα: “Γλυκιά μου, αυτή είναι δουλειά”. Αλλά δεν μετακινήθηκε. Έτσι, την απέλυσα».


Ο Τζόουνς πρόσθεσε ότι η απόλυση δεν κράτησε για πολύ.

«Μετά, χωρίς να μου το πουν, το συνεργείο της παραγωγής πήγε, την ξύπνησε και την έβαλε στο πλατό την τελευταία στιγμή», είχε πει.

Την περίοδο εκείνη, ο Τόμι Λι Τζόουνς βρισκόταν σε διεθνή περιοδεία για την προώθηση της ταινίας, την οποία είχε σκηνοθετήσει και στην οποία πρωταγωνιστούσε, και μιλούσε με υπερηφάνεια για τα παιδιά του και την ανεξαρτησία τους.

Η Βικτόρια Τζόνες, παρ’ όλα αυτά, δεν συνέχισε την υποκριτική καριέρα της πέρα από την εφηβεία της.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται η Post, είχε εμπλακεί επανειλημμένα με τις αρχές, με συλλήψεις στην κομητεία Νάπα και στην κομητεία Σάντα Κρουζ για υποθέσεις που σχετίζονταν με ουσίες και ενδοοικογενειακή βία. Όπως προκύπτει από τα αρχεία, δήλωσε αθώα στις υποθέσεις της κομητείας Νάπα και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Ενοίκια: Από πότε γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή τους – Ποιοι θα κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Η στιγμή που η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ διέκοψε συνέντευξη Τύπου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, ανακοίνωσε η εθνική Σε...
17:04 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια προκάλεσαν την φωτιά στο μπαρ – Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των νεκρών, στους 119 οι τραυματίες

Οι αρχές στην Ελβετία εργάζονται πυρετωδώς για να ταυτοποιήσουν τα πτώματα, ενώ φαίνεται ότι έ...
16:21 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιάτικες γιορτές που μετατράπηκαν σε πολύνεκρες τραγωδίες τα τελευταία 25 χρόνια

Επιθέσεις, ποδοπάτημα, πυρκαγιές… Δεν είναι λίγες, τα τελευταία 25 χρόνια, οι πρωτοχρονι...
14:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Το σπαρακτικό βίντεο με τον πατέρα που γονατίζει και κλαίει έξω από το «μπαρ του θανάτου» στο Κραν Μοντανά

Εφιαλτικές στιγμές πέρασαν οι παρευρισκόμενοι στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Εκεί όπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι