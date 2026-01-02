Γουίλ Σμιθ: Μουσικός κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση – «Είχε συμπεριφορά αρπακτικού»

Μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατατέθηκε στο Λος Άντζελες κατά του ηθοποιού και τραγουδιστή Γουίλ Σμιθ, με έναν επαγγελματία μουσικό να τον κατηγορεί ότι ανέπτυξε συστηματικά μια σχέση εξουσίας και οικειότητας με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Ο Γουίλ Σμιθ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από τον Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ σε αγωγή που κατατέθηκε λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Fox News Digital.

Ο Τζόζεφ, επαγγελματίας βιολιστής, υποστηρίζει στην αγωγή κατά του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού και των συνεργατών του μέσω της Treyball Studios Management, Inc., ότι ο Σμιθ «εσκεμμένα “καλλιεργούσε” και προετοίμαζε τον κ. Τζόζεφ για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση».

Σύμφωνα με την αγωγή, μετά την πρώτη του εμφάνιση με τον Σμιθ τον Δεκέμβριο του 2024, ο τραγουδιστής του «Gettin’ Jiggy Wit It» φέρεται να προσέλαβε τον Τζόζεφ για να συμμετάσχει στην περιοδεία του με τίτλο «Based on a True Story: 2025 Tour».

Ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι η «σχέση τους έγινε ακόμη πιο στενή» αφού ο Σμιθ τού πρόσφερε την ευκαιρία να παίξει σε αρκετά κομμάτια του επερχόμενου άλμπουμ του ράπερ.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι «ο Σμιθ και ο ενάγων άρχισαν να περνούν επιπλέον χρόνο μόνοι τους, με τον Σμιθ μάλιστα να λέει στον Ενάγοντα ότι “Εσύ κι εγώ έχουμε μια τόσο ξεχωριστή σύνδεση, που δεν έχω με κανέναν άλλον”, και άλλες παρόμοιες εκφράσεις που υποδήλωναν την εγγύτητά του με τον ενάγοντα».

Έψαχναν το κλειδί του δωματίου του

Ο Τζόζεφ φέρεται να συμμετείχε στο πρώτο σκέλος της περιοδείας τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας, όπου του παρασχέθηκε δωμάτιο ξενοδοχείου, το οποίο είχε κλειστεί από τον Σμιθ και την ομάδα του. Όπως υποστηρίζει, «κανένα άλλο άτομο εκτός από … το πλήρωμα και το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν θα είχε πρόσβαση» στο προσωπικό του δωμάτιο.

Ο βιολιστής, που είχε διαγωνιστεί στο «America’s Got Talent» το 2018, αναφέρει ότι τοποθέτησε την κάρτα-κλειδί του δωματίου του μέσα στην τσάντα του, η οποία είχε αφεθεί σε ένα βαν που ήταν υπεύθυνο για τη μεταφορά του καστ και του συνεργείου.

Έπειτα από πρόβα στον χώρο της συναυλίας, η διοίκηση φέρεται να πέρασε ώρες προσπαθώντας να εντοπίσει την τσάντα.

Όταν ο Τζόζεφ επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του αργότερα εκείνο το βράδυ, ισχυρίζεται ότι «ανακάλυψε στοιχεία που υποδείκνυαν ότι ένα άγνωστο άτομο είχε εισέλθει παράνομα στο δωμάτιο».

Στη συνέχεια κάλεσε την ασφάλεια του ξενοδοχείου.

Το χειρόγραφο σημείωμα

«Τα στοιχεία περιλάμβαναν ένα χειρόγραφο σημείωμα, απευθυνόμενο στον Ενάγοντα με το όνομά του, στο οποίο έγραφε: “Μπράιαν, θα επιστρέψω το αργότερο [sic] 5:30, μόνο εμείς (ζωγραφισμένη καρδιά), Stone F”», αναφέρεται στην αγωγή.

«Μεταξύ των υπόλοιπων αντικειμένων που βρέθηκαν ήταν υγρά μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, ένα μπουκάλι φαρμάκων για τον HIV με το όνομα άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου από νοσοκομείο που ανήκαν σε πρόσωπο άγνωστο στον ενάγοντα».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Τζόζεφ φοβήθηκε ότι το άγνωστο άτομο θα επέστρεφε στο δωμάτιό του για να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις και «ειδοποίησε αμέσως την ασφάλεια του ξενοδοχείου και εκπροσώπους του εναγόμενου, εξασφάλισε φωτογραφική τεκμηρίωση, ζήτησε αλλαγή δωματίου και κάλεσε τη τοπική γραμμή της αστυνομίας για μη επείγοντα περιστατικά (311) για να αναφέρει το συμβάν».

Τον απέλυσαν

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως ισχυρίζεται ο Τζόζεφ, η ομάδα του Σμιθ άρχισε να τον «κατηγορεί» για το περιστατικό. «Αντί να προστατευθεί από περαιτέρω επίθεση και να επιχειρηθεί η κατανόηση της καταγγελίας του ενάγοντα, ο ενάγων διασύρθηκε από τον εναγόμενο και ενημερώθηκε ότι απολύεται», αναφέρεται στην αγωγή.

«Όταν ο ενάγων ζήτησε … περαιτέρω αιτιολόγηση, ο Τιμ Μίλερ, ενεργώντας εκ μέρους των εναγομένων, μετέφερε την ευθύνη της απόλυσης στον ενάγοντα, απαντώντας: “Δεν ξέρω, πες μου εσύ, γιατί όλοι μου λένε ότι αυτό που σου συνέβη είναι ψέμα, δεν συνέβη τίποτα και τα έβγαλες όλα από το μυαλό σου. Οπότε, πες μου, γιατί είπες ψέματα και το επινόησες όλο αυτό;”».

Ο Τζόζεφ, κατόπιν αιτήματος του Μίλερ, συνέταξε ένα χρονολόγιο «για να εξηγήσει την τραυματική αλληλουχία γεγονότων που συνέβησαν εκείνο το βράδυ».

«Ωστόσο, μετά την καταγγελία και την απόλυση του ενάγοντα, ο εναγόμενος προσέλαβε έναν άλλον βιολιστή για να αναλάβει την ίδια θέση στην περιοδεία», αναφέρεται στα έγγραφα. «Αυτή η πρόσληψη υποδήλωνε έντονα ότι ο δηλωμένος λόγος της απόλυσης από τον εναγόμενο ήταν προσχηματικός».

Σεξουαλική εκμετάλλευση

Στην αγωγή τονίζεται ότι «τα γεγονότα υποδηλώνουν έντονα ότι ο Εναγόμενος Willard Carroll Smith II εσκεμμένα “καλλιεργούσε” και προετοίμαζε τον κ. Τζόζεφ για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση. Η αλληλουχία των γεγονότων, οι προηγούμενες δηλώσεις του Σμιθ προς τον ενάγοντα και οι συνθήκες της εισβολής στο ξενοδοχειακό δωμάτιο δείχνουν όλα ένα μοτίβο αρπακτικής συμπεριφοράς και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «οι ενέργειες του εναγόμενου προκάλεσαν στον ενάγοντα σοβαρή συναισθηματική οδύνη, οικονομική απώλεια, βλάβη της φήμης και άλλες ζημίες. Ο ενάγων υπέστη επίσης βλάβη ως αποτέλεσμα του στρες από την απώλεια της εργασίας του – η υγεία του επιδεινώθηκε προκαλώντας σοβαρές φυσιολογικές βλάβες. Ο ενάγων υπέφερε από PTSD και άλλες ψυχικές ασθένειες ως αποτέλεσμα της απόλυσης».

Εκπρόσωποι του Σμιθ δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του Fox News Digital για σχολιασμό.

Η καταγγελία του Τζόζεφ κατατέθηκε αφότου είχε προηγηθεί αγωγή ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ από πρώην συνεργάτη της, τον Μπιλάαλ Σαλάαμ.

Ο Σαλάαμ ισχυρίστηκε ότι η Τζέιντα τον προσέγγισε με σωματικές απειλές βίας και απαίτησε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συγκέντρωσης σε κινηματογράφο στο Καλαμπάσας, για τα γενέθλια του συζύγου της, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Πηγή: New York Post