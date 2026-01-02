Ανάβυσσος: Τρόμος για 40χρονο στα χέρια 3 δραστών – Τον ξυλοκόπησαν, τον απήγαγαν και τον κλείδωσαν σε δωμάτιο για οικονομικές διαφορές

Σύνοψη από το

  • Τον τρόμο στα χέρια τριών δραστών έζησε ένας 40χρονος στην Ανάβυσσο, όταν τον απήγαγαν, τον ξυλοκόπησαν και τον κλείδωσαν σε δωμάτιο στο Καματερό, λόγω οικονομικών διαφορών.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 21χρονο αλλοδαπό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Καματερό, ενώ έχουν ταυτοποιήσει και τους δύο συνεργούς του.
  • Ο συλληφθείς κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, εκβίαση και σωματικές βλάβες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τον τρόμο στα χέρια ενός 21χρονου και ακόμη δύο συνεργών του έζησε ένας 40χρονος στην Αττική. Οι δράστες συνάντησαν τον 40χρονο στην Ανάβυσσο με αφορμή μία οικονομική διαφορά που εκκρεμούσε μεταξύ τους, τον απείλησαν, τον ξυλοκόπησαν, τον εξανάγκασαν να μπει σε νοικιασμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο σπίτι του, στο Καματερό, όπου τον κλείδωσαν μέσα σε δωμάτιο παρά την θέλησή του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου αλλοδαπού το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς (31/12) στο Καματερό, ενώ έχουν ταυτοποιήσει τους δύο συνεργούς του. Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 31-12-2025 στην περιοχή του Καματερού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, 21χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, εκβίαση, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και -2- ακόμα δράστες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 30-12-2025 το θύμα μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αναβύσσου, προκειμένου να συναντήσει τον 21χρονο, αναφορικά με οικονομική διαφορά που εκκρεμούσε μεταξύ τους.

Στο σημείο, λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο 21χρονος από κοινού με -2- ακόμα άτομα, οι οποίοι αφού πληροφορήθηκαν από τον 40χρονο ότι δε δύναται να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις, τον απείλησαν, τον γρονθοκόπησαν και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

Στη συνέχεια ο 21χρονος οδήγησε τον 40χρονο στην οικία του στην περιοχή του Καματερού, όπου τον κλείδωσε, παρά τη θέλησή του, εντός δωματίου.

Όταν οι ανωτέρω εγκληματικές πράξεις περιήλθαν σε γνώση των αστυνομικών του  Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, άμεσα συστήθηκε ειδική ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντόπισαν την επίμαχη οικία, την έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση και στη συνέχεια ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 21χρονο κατηγορούμενο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και στην οικία του 21χρονου κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • μεταλλικό ρόπαλο,
  • μεταλλική ράβδος «γκλοπ» και
  • ρουχισμός που φορούσε ο δράστης κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ακόμα, εντοπίστηκε και αποδόθηκε στο θύμα το όχημά του, το οποίο είχαν αφαιρέσει οι δράστες.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

