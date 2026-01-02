Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο Χρήστος Σαραντόπουλος – Ήταν επί 29 έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και για 22 χρόνια επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας

Σύνοψη από το

  • Πέθανε ο Χρήστος Σαραντόπουλος, πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επί 29 έτη και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας στην πόλη για 22 χρόνια. Διετέλεσε επίσης μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΘ από το 1997 και δεύτερος αντιπρόεδρος από το 2017.
  • «Η συνεισφορά του στην εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης υπήρξε καταλυτική», αναφέρει το ΕΒΕΘ, καθώς «δημιούργησε ισχυρές γέφυρες συνεργασίας» και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των ελληνο-ιταλικών σχέσεων.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ώρα 11:30, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στα Παιδικά Χωριά SOS Φιλύρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο Χρήστος Σαραντόπουλος, πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του και επί 29 έτη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, διετέλεσε κι επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας στην πόλη για 22 χρόνια. Παράλληλα, ο Χρήστος Σαραντόπουλος διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) ανελλιπώς από το 1997 και εξελέγη δεύτερος αντιπρόεδρος από το 2017, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα.

«Η συνεισφορά του στην εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης υπήρξε καταλυτική. Από τη θέση του προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ως επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας επί σειρά ετών, δημιούργησε ισχυρές γέφυρες συνεργασίας, διευκολύνοντας τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και ανοίγοντας νέους δρόμους για τον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, η θητεία του στην προεδρία του Ολυμπιακού Μουσείου ανέδειξε την ικανότητά του να συνδέει την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα με τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Η δημιουργική του σκέψη και η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική κοινότητα, η οποία χάνει έναν πολύτιμο σύμβουλο», αναφέρεται σε σημερινό ψήφισμα της διοίκησης του ΕΒΕΘ, στο οποίο εκφράζονται τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

Μέχρι την ημέρα της κηδείας του, τη Δευτέρα, η σημαία του ΕΒΕΘ θα παραμείνει αναρτημένη μεσίστια στο κτήριό του στην οδό Τσιμισκή. Επιπλέον, θα κατατεθεί στεφάνι, ενώ θα προσφερθεί δωρεά ύψους 3.000 ευρώ στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και η διοίκηση και το υπαλληλικό προσωπικό του ΕΒΕΘ θα εκπροσωπηθούν στην εξόδιο ακολουθία.

Στο μεταξύ, εκτάκτως συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μόλις η διοίκηση πληροφορήθηκε τον θάνατο του Χρήστου Σαραντόπουλου. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετικό ψήφισμα, στη μνήμη του εκλιπόντος θα κατατεθεί στεφάνι και χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό σκοπό, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία. «Ο Χρήστος Σαραντόπουλος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της επιχειρηματικής κοινότητας, υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον θεσμό των επιμελητηρίων και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των ελληνο-ιταλικών σχέσεων και στην προαγωγή της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η μνήμη του, ως ανθρώπου με ιδιαίτερα ηγετικά προσόντα, ευγένεια, ακεραιότητα και όραμα, θα παραμείνει για πάντα ζωντανή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ώρα 11:30, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου (Πυλαία). Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στα Παιδικά Χωριά SOS Φιλύρου.

Πηγή: ΑΠΕ

