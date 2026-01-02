Βίντεο: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Η στιγμή που η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ διέκοψε συνέντευξη Τύπου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, ανακοίνωσε η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.
Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικού. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
#Sismo: de Magnitud de 6.5 a 4 km NNW de Rancho Viejo, #Mexico.
🔸️Algunas imágenes de como se vivió el sismo.
🗓2026-01-02
⏰️13:58:18 (UTC)
📍16.902°N 99.303°W
🔸️Profundidad: 35.0 km #EG #Georiesgos #Temblor #Terremoto #hoy #urgente #earthquake #quake #Jishin pic.twitter.com/bYlK7kxvfO
— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) January 2, 2026
Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της.
🚨 Breaking: Mexico got hit with a magnitude 6.5 earthquake
President Shenbaum is evacuated from a conference alongside reporters as several building are seen shaking
This is a developing story, stay tuned pic.twitter.com/VBaut36PI0
— Vitamvivere (@Vitamvivere) January 2, 2026
Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.
#Sismo #Cdmx #Mexico #Earthquakepic.twitter.com/R2eYvInPPppic.twitter.com/KXOA8qMu43
— Doris Gomora (@DorisGomora) January 2, 2026
Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ