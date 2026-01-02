Βίντεο: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Η στιγμή που η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ διέκοψε συνέντευξη Τύπου

Σύνοψη από το

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στο Γκερέρο της χώρας.
  • Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της.
  • Η Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στο Γκερέρο, ενώ κυβερνητικά ελικόπτερα δεν εντόπισαν ζημιές ούτε στην πρωτεύουσα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, ανακοίνωσε η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικού. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.


Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της.


Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.


Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:04 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

