Ισραήλ: Κατηγορεί τον Ζοχράν Μαμντάνι για αντισημιτισμό – Ρίχνει «βενζίνη στη φωτιά»

Σύνοψη από το

  • Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε με το Ισραήλ να κατηγορεί ανοιχτά τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για αντισημιτισμό.
  • Οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν στην απόφαση του Μαμντάνι να ανακαλέσει εκτελεστικά διατάγματα φιλικά προς το Ισραήλ και να καταργήσει τον ορισμό του αντισημιτισμού της IHRA.
  • Ο Μαμντάνι έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κριτική του βασίζεται σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Κατηγορεί τον Ζοχράν Μαμντάνι για αντισημιτισμό – Ρίχνει «βενζίνη στη φωτιά»
Φωτογραφία: AP

Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε από τις πρώτες κιόλας ώρες της θητείας του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με το Ισραήλ να τον κατηγορεί ανοιχτά για αντισημιτισμό.

Οι κατηγορίες του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ επικεντρώθηκαν στην απόφαση του Μαμντάνι να ανακαλέσει εκτελεστικά διατάγματα που είχαν εκδοθεί επί δημαρχίας του προκατόχου του, Έρικ Άνταμς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν πολιτικές φιλικές προς το Ισραήλ, αναφέρει το Politico.

Τα μέτρα του Άνταμς είχαν εμποδίσει δημοτικούς αξιωματούχους από το να προχωρήσουν σε τιμωρητικές οικονομικές πολιτικές, όπως μποϊκοτάζ και κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, είχαν υιοθετήσει τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), τον οποίο η διοίκηση Άνταμς είχε περιγράψει ως έναν ορισμό που αναγνωρίζει ότι «η δαιμονοποίηση του Ισραήλ και η εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών εις βάρος του συνιστούν μορφές σύγχρονου αντισημιτισμού».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Την πρώτη κιόλας ημέρα του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι δείχνει το αληθινό του πρόσωπο: καταργεί τον ορισμό του αντισημιτισμού της IHRA και αίρει τους περιορισμούς στο μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι ηγεσία. Είναι αντισημιτική βενζίνη στη φωτιά».

Ο Μαμντάνι ανέλαβε επίσημα καθήκοντα την Πρωτοχρονιά, ξεκινώντας μια θητεία που οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα δώσει νέα ώθηση στο κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής εξελέγη με ένα φιλόδοξο αλλά υψηλού κόστους πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει καθολική δωρεάν παιδική φροντίδα και δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία, χρηματοδοτούμενα εν μέρει μέσω αυξημένης φορολόγησης των επιχειρήσεων και των εύπορων πολιτών.

Η δημόσια επίπληξη από την ισραηλινή κυβέρνηση προσέθεσε διεθνή διάσταση σε μια αντιπαράθεση που ήδη εξελισσόταν στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, εβραϊκές οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων είχαν επικρίνει την αφαίρεση αναρτήσεων που αφορούσαν την καταπολέμηση του αντισημιτισμού από τον επίσημο λογαριασμό @NYCMayor στην πλατφόρμα X, λίγο μετά την ανάληψη της δημαρχίας από τον Μαμντάνι, προειδοποιώντας ότι αυτή η κίνηση κινδύνευε να στείλει «λάθος μήνυμα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή».

Ο ίδιος ο Μαμντάνι έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι η κριτική του προς το Ισραήλ βασίζεται σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, διατηρώντας ταυτόχρονα τις δημόσια διακηρυγμένες θέσεις του για την πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η αλληλεγγύη προς την εβραϊκή κοινότητα της πόλης επαναλήφθηκε και κατά την τελετή ορκωμοσίας του, όπου, γιορτάζοντας την πολυμορφία της Νέας Υόρκης, αστειεύτηκε λέγοντας: «Πού αλλού θα μπορούσε ένα μουσουλμάνο παιδί σαν εμένα να μεγαλώσει τρώγοντας bagels και lox κάθε Κυριακή;».

Παρά ταύτα, ο Μαμντάνι στηρίζει την αποεπένδυση μέσω ομολόγων ως μέσο άσκησης πίεσης προς το Ισραήλ και έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως το Ισραήλ θα έπρεπε να υπάρχει ως «εβραϊκό κράτος».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό τον Μαμντάνι με καχυποψία. Μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου, η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρον Χάσκελ, είχε χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα «βαθιά ανησυχητικό».

Ακόμη πιο σκληρός υπήρξε ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ισραήλ, Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος επιτέθηκε στους εβραϊκής καταγωγής υποστηρικτές του Μαμντάνι, κατηγορώντας τους ότι «σήκωσαν τα χέρια τους υποστηρίζοντας τον αντισημιτισμό στην καρδιά της Αμερικής».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Ενοίκια: Από πότε γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή τους – Ποιοι θα κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Η στιγμή που η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ διέκοψε συνέντευξη Τύπου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, ανακοίνωσε η εθνική Σε...
17:04 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια προκάλεσαν την φωτιά στο μπαρ – Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των νεκρών, στους 119 οι τραυματίες

Οι αρχές στην Ελβετία εργάζονται πυρετωδώς για να ταυτοποιήσουν τα πτώματα, ενώ φαίνεται ότι έ...
16:21 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιάτικες γιορτές που μετατράπηκαν σε πολύνεκρες τραγωδίες τα τελευταία 25 χρόνια

Επιθέσεις, ποδοπάτημα, πυρκαγιές… Δεν είναι λίγες, τα τελευταία 25 χρόνια, οι πρωτοχρονι...
14:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Το σπαρακτικό βίντεο με τον πατέρα που γονατίζει και κλαίει έξω από το «μπαρ του θανάτου» στο Κραν Μοντανά

Εφιαλτικές στιγμές πέρασαν οι παρευρισκόμενοι στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Εκεί όπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι