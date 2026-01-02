Ισραήλ: Κατηγορεί τον Ζοχράν Μαμντάνι για αντισημιτισμό – Ρίχνει «βενζίνη στη φωτιά»

Σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε από τις πρώτες κιόλας ώρες της θητείας του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με το Ισραήλ να τον κατηγορεί ανοιχτά για αντισημιτισμό.

Οι κατηγορίες του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ επικεντρώθηκαν στην απόφαση του Μαμντάνι να ανακαλέσει εκτελεστικά διατάγματα που είχαν εκδοθεί επί δημαρχίας του προκατόχου του, Έρικ Άνταμς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν πολιτικές φιλικές προς το Ισραήλ, αναφέρει το Politico.

Τα μέτρα του Άνταμς είχαν εμποδίσει δημοτικούς αξιωματούχους από το να προχωρήσουν σε τιμωρητικές οικονομικές πολιτικές, όπως μποϊκοτάζ και κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, είχαν υιοθετήσει τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), τον οποίο η διοίκηση Άνταμς είχε περιγράψει ως έναν ορισμό που αναγνωρίζει ότι «η δαιμονοποίηση του Ισραήλ και η εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών εις βάρος του συνιστούν μορφές σύγχρονου αντισημιτισμού».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Την πρώτη κιόλας ημέρα του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι δείχνει το αληθινό του πρόσωπο: καταργεί τον ορισμό του αντισημιτισμού της IHRA και αίρει τους περιορισμούς στο μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι ηγεσία. Είναι αντισημιτική βενζίνη στη φωτιά».

On his very first day as @NYCMayor, Mamdani shows his true face: He scraps the IHRA definition of antisemitism and lifts restrictions on boycotting Israel.

This isn’t leadership. It’s antisemitic gasoline on an open fire. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 2, 2026

Ο Μαμντάνι ανέλαβε επίσημα καθήκοντα την Πρωτοχρονιά, ξεκινώντας μια θητεία που οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα δώσει νέα ώθηση στο κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής εξελέγη με ένα φιλόδοξο αλλά υψηλού κόστους πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει καθολική δωρεάν παιδική φροντίδα και δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία, χρηματοδοτούμενα εν μέρει μέσω αυξημένης φορολόγησης των επιχειρήσεων και των εύπορων πολιτών.

Η δημόσια επίπληξη από την ισραηλινή κυβέρνηση προσέθεσε διεθνή διάσταση σε μια αντιπαράθεση που ήδη εξελισσόταν στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, εβραϊκές οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων είχαν επικρίνει την αφαίρεση αναρτήσεων που αφορούσαν την καταπολέμηση του αντισημιτισμού από τον επίσημο λογαριασμό @NYCMayor στην πλατφόρμα X, λίγο μετά την ανάληψη της δημαρχίας από τον Μαμντάνι, προειδοποιώντας ότι αυτή η κίνηση κινδύνευε να στείλει «λάθος μήνυμα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή».

New Year, New Mayor. pic.twitter.com/cG1es1jQQc — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 1, 2026

Ο ίδιος ο Μαμντάνι έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι η κριτική του προς το Ισραήλ βασίζεται σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, διατηρώντας ταυτόχρονα τις δημόσια διακηρυγμένες θέσεις του για την πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η αλληλεγγύη προς την εβραϊκή κοινότητα της πόλης επαναλήφθηκε και κατά την τελετή ορκωμοσίας του, όπου, γιορτάζοντας την πολυμορφία της Νέας Υόρκης, αστειεύτηκε λέγοντας: «Πού αλλού θα μπορούσε ένα μουσουλμάνο παιδί σαν εμένα να μεγαλώσει τρώγοντας bagels και lox κάθε Κυριακή;».

Παρά ταύτα, ο Μαμντάνι στηρίζει την αποεπένδυση μέσω ομολόγων ως μέσο άσκησης πίεσης προς το Ισραήλ και έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως το Ισραήλ θα έπρεπε να υπάρχει ως «εβραϊκό κράτος».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό τον Μαμντάνι με καχυποψία. Μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου, η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρον Χάσκελ, είχε χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα «βαθιά ανησυχητικό».

Ακόμη πιο σκληρός υπήρξε ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ισραήλ, Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος επιτέθηκε στους εβραϊκής καταγωγής υποστηρικτές του Μαμντάνι, κατηγορώντας τους ότι «σήκωσαν τα χέρια τους υποστηρίζοντας τον αντισημιτισμό στην καρδιά της Αμερικής».