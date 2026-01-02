Τέλη κυκλοφορίας 2026: Στο 88% η εμπρόθεσμη πληρωμή τους – Πρόστιμα σε σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων

Σύνοψη από το

  • Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 και, από σήμερα πλέον, έρχονται αντιμέτωποι με νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις.
  • Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια οχήματα, δηλαδή ποσοστό 88% του συνόλου.
  • Οι προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχονται πλέον στο 100%, αλλά κλιμακώνονται σε 25%, 50% ή σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

διόδια αυτοκίνητα

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 και, από σήμερα πλέον, έρχονται αντιμέτωποι με νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έληξε η προθεσμία πληρωμής των τελών και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%.

Το ποσοστό αυτό κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Με τα νέα δεδομένα όμως, η προσαύξηση για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:

• στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

• στο 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.

• σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

– εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή

– μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι

Νέα εποχή στον Προμαχώνα: Η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ και οι ανατιμήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:30 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 9 Ιανουαρίου

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιού...
12:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Στο 8,2% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρη...
08:23 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πώς λειτουργούν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει με τις τράπεζες

Λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά τα καταστήματα αλλά και ορισμένα σούπερ μ...
07:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ακίνητα: Πώς θα φορολογηθούν το νέο έτος τα εισοδήματα από ενοίκια – Οι φοροαπαλλαγές για τις «κλειστές» κατοικίες, ο ΕΝΦΙΑ και οι ανακαινίσεις

Νέο φορολογικό καθεστώς, με σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι