Λαμία: Αγωνία για 13χρονο που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας

Αγωνία επικρατεί για την τύχη ενός 13χρονου αγοριού, που εξαφανίστηκε στη Λαμία.

Ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ. εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Λαμίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 2/1/2026, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,50 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμα, μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρα αθλητικά παπούτσια και είχε ένα μαύρο τσαντάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.