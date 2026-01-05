Μαρινάκης για μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Συγκροτείται άμεσα 5μελής επιτροπή διερεύνησης – Τι είπε για τη Βενεζουέλα

Για το «μπλακ άουτ» που συνέβη την Κυριακή στα αεροδρόμια, τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ρωτήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα και το χάος στο FIR Αθηνών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «οι ανακοινώσεις δεν ήταν αντιφατικές. Να κάνω σαφές ότι δεν ετέθη κανένα ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Ούτε υπήρξε, ούτε υπήρξε ζήτημα ασφάλειας. Συγκροτείται άμεσα μια επιτροπή διερεύνησης για αυτό το οποίο συνέβη με τη συμμετοχή 5 μελών. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη κυβερνοεπίθεσης. Στόχος να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα υλοποιούνται δράσεις από το υπουργείο για να εκσυγχρονιστεί το σύστημα ώστε σταδιακά όλα αυτά τα συστήματα να αντικατασταθούν με νεότερα. Δεν σημαίνει ότι με τα παρόντα δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Για τη Βενεζουέλα

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ποια θα είναι η τοποθέτησή μας στον ΟΗΕ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συνέβη. Πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου. Αμφισβήτησε το αυτονόητο και δεδομένο για τη χώρα μας της απόλυτης ταύτισής μας με το διεθνές δίκαιο ο πρωθυπουργός; Ποτέ. Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα διεθνούς δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή υπονοείς ότι με την πρώτη ευκαιρία και η πρώτη ευκαιρία είναι η σημερινή παρουσία στο συμβούλιο ασφαλείας, θα το κάνεις. Επικίνδυνη δεν ήταν ούτε η δήλωση, ούτε η αποστροφή μέσα στη δήλωση. Επικίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι που προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα όχι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά δεν τους νοιάζει να κάνουν και κακό στη χώρα. Το πιο φοβερό είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και με την Ουκρανία.

Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα και όχι στον απλό κόσμο που μπορεί να επηρεάζεται από αυτούς τους επικίνδυνους στο δημόσιο λόγο, κάνουν κακό στα ζητήματα που συζητάμε ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη και με κυβέρνηση εκλεγμένη, με μία συγκεκριμένη επιχείρηση που ο Καγκελάριος της Γερμανίας είπε ουσιαστικά ότι δεν είναι απλό θέμα, είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την εισβολή σε μία χώρα όπως η Ουκρανία ή η Κύπρος μας με μία επιχείρηση κατά ενός προσώπου, ενός δικτάτορα; Ποιοι υπερασπίζονται ποιον… Τους ξεδιάντροπους υπερασπιστές Μαδούρο και αυτούς που στο πλαίσιο να κάνουν αντιπολίτευση, βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα».

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο Μαδούρο το 2024 έκανε εκλογές και ενώ η αντιπολίτευση πήρε 67% και ο ίδιος 30%, παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας του. Πρόσθεσε ότι έχουμε 863 πολιτικούς κρατούμενος από το καθεστώς και τουλάχιστον 150 πολίτες που έχουν δολοφονηθεί. «Όλο αυτό να το δουν ξανά όσοι προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις. Η Βενεζουέλα υπό το καθεστώς Μαδούρο δεν είναι αναγνωρισμένη ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ευρώπη. Ψάξτε να δείτε από ποιους είναι αναγνωρισμένη. Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες και οι στρατηγικές συμμαχίες μιας χώρας είναι ύψιστης σημασίας ως προς την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βάζεις σε δεύτερη μοίρα το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως όταν πέφτουν τα καθεστώτα, ανοίγουν τα στόματα και μαθαίνονται αλήθειες που δεν ήταν ευρέως γνωστές.

«Μία από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή είναι ποια κόμματα είχανε την οποιαδήποτε σχέση με το καθεστώς αυτό. Υπάρχουν πράγματα που δεν αμφισβητούνται. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και υπουργός του, ο κ. Παππάς μαζί με έναν δικηγόρο, έκανε πήγαινε έλα ταξίδια στο Καράκας και οι σχέσεις της χώρας μας τότε με το καθεστώς αυτό ήταν στενότατες. Για να καταλάβετε για τι μιλάμε, η Ελλάδα είχε πέντε χρόνια μια κυβέρνηση που ήταν χέρι -χέρι με ένα καθεστώς. Είχε μάλιστα προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας μετά από καταγγελίες γυναικών για πολύ σοβαρά αδικήματα παρενόχλησης. Και κάνει το rebranding ο κ. Τσίπρας και γίνεται ό,τι γίνεται στη Βενεζουέλα και βγαίνει και μιλάει. Ποιος; Ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης με αυτά τα οποία έχουν συμβεί… έχουμε τον αχυράνθρωπο του Μαδούρο στην Ελλάδα, τα ταξίδια, τη συγκάλυψη του πρέσβη, τις ανοιχτές δηλώσεις στήριξης. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε μισή κουβέντα για να πει “κάναμε λάθος”. Αυτά έγιναν πριν 5-10 χρόνια. Δεν είναι στον προηγούμενο αιώνα. Δεν θα μας τρελάνει ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε οι σύντροφοί του που μπορεί να τους έβαλε στον εξώστη αλλά είναι ταυτισμένοι με το καθεστώς Μαδούρο», συνέχισε.

Σε ερώτηση τι θα πει η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον βομβαρδισμό της Βενεζουέλας και την απαγωγή του Μαδούρο, ο κ. Μαρινάκης αρχικά είπε ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε κείμενο στην ΕΕ και πως είναι σαφές τι θα υποστηρίξει ο πρωθυπουργός. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει αν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Επικίνδυνοι είναι όσοι με αστήριχτους ισχυρισμούς προσπαθούν να επιτεθούν στην κυβέρνηση και τελικά επιτίθενται στη χώρα», πρόσθεσε. «Η νηφάλια τοποθέτηση του πρωθυπουργού είναι χρήσιμη για τη χώρα. Αυτό που δεν χρειάζεται η Ελλάδα είναι αυτούς που βιάζονται για λίγα λεπτά δημοσιότητας στα δελτία ειδήσεων», ανέφερε.

«Κανένας δεν είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα διεθνούς δικαίου, πολλώ δεν μάλλον ο πρωθυπουργός. Το πιο επικίνδυνο από όλα είναι να γίνονται τέτοιες ερμηνείες και συγκρίσεις που βάζουν στο ζύγι άσχετες μεταξύ τους περιπτώσεις», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης και μετά από σχετική ερώτηση δήλωσε πως η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων είναι αδίκημα που ερευνά η δικαιοσύνη. «Εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης από αυτούς οι οποίοι ερευνούν και θα ερευνήσουν τα έργα και τις ημέρες του καθεστώτος Μαδούρο, είναι προφανές ότι θα δοθεί η σχετική συνδρομή. Αλλά ούτε μπορώ να το προεξοφλήσω, ούτε μπορώ να το γνωρίζω, ούτε είναι δική μας δουλειά, της κυβέρνησης και εμένα ως εκπροσώπου της, να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης και καμίας κυβέρνησης να βγάζει συμπεράσματα ως προς την τέλεση ή μη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Σίγουρα τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ στενή σχέση και του δικού μας αριστερού και «προοδευτικού» εντός πολλών εισαγωγικών κόμματος επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα και άλλων κομμάτων, επίσης «προοδευτικών», σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Για τη στενή σχέση του καθεστώτος Μαδούρο με τον κ. Τσίπρα και τους υπουργούς του, δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους», ανέφερε.

Για τις αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ανέφερε ότι η θέση της χώρας εκφράζεται από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Η Ελλάδα έχει πριν και πάνω από όλα γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε, ούτε υιοθετούμε το δίκαιο του ισχυρού. Η πολιτική που ακολουθούμε γίνεται σαφές ότι δικαιώνεται. Η Ελλάδα έχει ψηλώσει ουσιαστικά γεωπολιτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η Ελλάδα να κινείται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε.

Για τις σχέσεις της χώρας με την κυβέρνηση Σίσι στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μαρινάκης ρώτησε αν αυτές οι χώρες είναι αναγνωρισμένες από 3-4 καθεστώτα και 2-3 ώρες ακόμα. «Οι ηγεσίες των χωρών αυτών είναι ή δεν είναι αναγνωρισμένες από την ΕΕ; Ο πιο επικίνδυνος τρόπο να γίνεται δημόσιος διάλογος είναι με ατυχείς συγκρίσεις και ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε συζήτηση επικίνδυνη για τη χώρα. Οι συγκρίσεις που κάνετε είναι από ατυχείς έως επικίνδυνες», συμπλήρωσε.

Για τις διαγραφές των αιώνιων φοιτητών

Για τις διαγραφές των αιώνιων φοιτητών απάντησε πως είναι ένα από τα ταυτοτικά και διαχρονικά αιτήματα του χώρου της ΝΔ. «Και αργήσαμε κιόλας», πρόσθεσε.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε τα εξής: «Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία έχουν αναγγελθεί είτε με την παρουσία αγροτών, είτε χωρίς την παρουσία των αγροτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες και όχι μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Και δεν υπάρχει νομίζω άλλη υπομονή. Μπορεί όλοι να στηρίζουμε τους αγρότες αλλά είμαστε και κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις και να τις κάνουμε παρουσία τους και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Σε επόμενη ερώτηση τι σημαίνει δεν υπάρχει άλλη υπομονή, απάντησε πως «σε μια λογική στάθμισης η κυβέρνηση συνολικά εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη, δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τρακτέρ». Πρόσθεσε πως τα 4000-5000 τρακτέρ είναι η μειοψηφία των αγροτών. «Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο και πέντε. Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Για τις ανακοινώσεις της Τετάρτης είπε ότι θα γίνουν από τον αρμόδιο υπουργό και καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Σημείωσε επίσης πως ό,τι είπε η κυβέρνηση, το έχει κάνει και όποιος από την αντιπολίτευση μετά τις ανακοινώσεις ζητήσει παραπάνω, θα πρέπει να πει από πού θα βρεθούν τα χρήματα και πως θα φορολογήσουν παραπάνω.

Για την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα περί κόφτη στις εξεταστικές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως είναι διαφορετικά αυτά που είπε ο πρόεδρος της Βουλής και αυτά που εμφάνισαν κάποιοι κάνοντας λόγο για fake news. Διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος της Βουλής είπε πως δεν αφορά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ουδέποτε έθεσε εν αμφιβόλω τη συνεδρίαση μιας εξεταστικής και είπε ότι αφού αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής να μπουν κανόνες. «Στο πλαίσιο της δημοσιότητας να αντιμετωπίσουμε την προσπάθεια κάποιων να μετατρέψουν μια διαδικασία σε reality show. Άλλο αυτό και άλλο να μην είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ζητηθεί από το δικό μας κόμμα κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Για τη σύμβαση της Mercosur, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε δεν πρόκειται να υπάρξει απειλή ή διακινδύνευση για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και πως θα υπάρξει και για αυτό τοποθέτηση στις ανακοινώσεις της Τετάρτης.

Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι από την αρχή του 2026 ξεκινούν να βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω μείωσης των φόρων

«Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι από την αρχή του 2026 ξεκινούν να βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το 2026, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι μειώσεις φόρων στην πραγματικότητα είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ουσιαστικά αύξηση εισοδήματος την οποία θα αρχίσουν να βλέπουν από το εκκαθαριστικό που θα αφορά στο 2026».

Εξήγησε ότι «θα έχουν σαφέστατα μικρότερο φόρο, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν λιγότερες κρατήσεις στον μισθό τους και κατά συνέπεια αύξηση του εισοδήματός τους, στο τέλος κάθε μήνα. Μετά τη μείωση μιας σειράς φόρων από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της δηλαδή από το 2019 συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με συγκεκριμένα μέτρα, σχέδιο και σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες μειώνοντας σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας φόρους για όλους τους πολίτες, αυξάνοντας στην πραγματικότητα το εισόδημά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι αποδίδοντας παράλληλα ξεχωριστή σημασία στην ελληνική περιφέρεια».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η εικόνα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστήμιων έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Το 2025 έκλεισε χωρίς καμία ενεργό κατάληψη, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Στο μεταξύ, η χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενισχυμένη κατά 30% σε σύγκριση με το 2019, την ώρα που τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Yale και το Harvard, συμπράττουν με ελληνικά ΑΕΙ, σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς, με τους φοιτητές και τους καθηγητές να γίνονται, ξανά, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ενισχύονται με έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 4,4 εκατ. ευρώ. Η έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων αφορά κυρίως στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος», είπε.

Συμπλήρωσε ότι παράλληλα, «το υπουργείο με στόχο τη συστηματική και έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, προχωρά στον ορισμό και την κατανομή 450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το έτος 2026, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια».

Στη συνέχεια ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η αναθεωρημένη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train προβλέπει συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις στα δρομολόγια, θεσπίζει νέο πλαίσιο προστασίας επιβατών με διπλασιασμό αποζημιώσεων και αυστηροποιεί τους κανόνες συντήρησης και διαθεσιμότητας στόλου. Παράλληλα, προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση προσωπικού καθηκόντων ασφαλείας και ψηφιακή μέτρηση εκτέλεσης έργου μέσω του νέου συστήματος γεωεντοπισμού.

Από το ποσό των 420 εκατ. ευρώ, τα 308 εκατ. αφορούν σε 23 νέα τρένα των οποίων η παραγγελία από την κατασκευάστρια εταιρεία Alstom, έχει ήδη, υπογραφεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και την πρώτη αγορά νέων τρένων από την προ-ολυμπιακή περίοδο του 2004».

Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι «το κόστος της επένδυσης το αναλαμβάνει αποκλειστικά η Hellenic Train. Από τους 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς τύπου Coradia Stream 12 προορίζονται για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για την ενίσχυση των προαστιακών γραμμών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα 112 εκατ. ευρώ από τα 420 εκατ. ευρώ της αναθεωρημένης σύμβασης αφορούν σε νέα αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε το ότι «από σήμερα, 5 Ιανουαρίου, έως τις 9 Ιανουαρίου θα έχουν καταβληθεί, συνολικά, 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

11 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες 3,82 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων ετών, ενώ, παράλληλα, είναι κατά 13% πιο υψηλό από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024. Μάλιστα, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα κλάδους του πρωτογενούς τομέα που αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Συμπλήρωσε ότι «για 2.500 κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς, έχουν -προς το παρόν- δοθεί, κατά μέσο όρο, 33.600 ευρώ ανά κτηνοτρόφο για την απώλεια του κεφαλαίου και του σχετικού εισοδήματος για ένα έτος. Ακόμα, στους κτηνοτρόφους θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, που είναι κεφάλαια από τις Βρυξέλλες, τα οποία περίσσεψαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών. Στους βαμβακοπαραγωγούς και στους σιτοπαραγωγούς, θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ μέσω των οικολογικών σχημάτων, από επιδοτήσεις που περίσσεψαν επίσης λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν, για πρώτη φορά, 177 εκατ. ευρώ μέσω του Μέτρου 23 στους αγρότες που είδαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους, λόγω κλιματικών συνθηκών».

Είπε επίσης ότι «το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών που αφορούν σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το υπουργείο Ανάπτυξης, στη δύση του 2025. Συγκεκριμένα διατέθηκαν, συνολικά, 337,8 εκατ. ευρώ, σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Εξέλιξη, που ισοδυναμεί με ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια, ειδικότερα, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου διατέθηκαν, συνολικά, 155,5 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη χρηματοδότηση στις περιφέρειες έλαβε η Θεσσαλία με 26,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 15,8 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 15 εκατ. ευρώ και η Κρήτη με 12 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά από τρία χρόνια εκταμιεύθηκαν και δαπάνες για αξιολογητές και ελεγκτές, γεγονός, που συμβάλλει, καθοριστικά, στην εύρυθμη λειτουργία και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών (του Συνασπισμού των Προθύμων) για την Ουκρανία που οργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέροντας ότι «δυστυχώς, το 2026 ξεκίνησε με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, καθώς σίγησε, χθες, μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης» και εξέφρασε από βήματος τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους «του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.