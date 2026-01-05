Πάτρα: Έρχονται 9 εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση θανάτου του 30χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό – «Μίλησαν» οι κάμερες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα, ξυλοδαρμός, νυχτερινό κέντρο
Πηγή: tempo24news

Εννέα άτομα εμπλέκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να παρουσιαστούν μαζί με τους συνηγόρους στην Αστυνομία.

«Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης – Ποιους αφορά

Συντάξεις Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026: Ποια αλλαγή έρχεται στην καταβολή τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Αλιβέρι – Εγκλωβίστηκε γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι...
18:58 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Τα πρώτα 24ωρα της εξαφάνισης επήλθε ο θάνατος του 45χρονoυ διοικητή της Πυροσβεστικής – Τι έδειξε η νεκροψία, την Τρίτη η κηδεία

Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας – σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ...
18:45 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ όπου έγινε η φονική συμπλοκή – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου δι...
18:35 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι τρεις Τούρκοι για αρπαγή και εκβίαση 6 παράτυπων μεταναστών 

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν την παραμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι