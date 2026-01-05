Πάτρα: «Είναι φονιάδες» – Ένταση έξω από τα δικαστήρια, έκλεισαν τον δρόμο οι συγγενείς του 30χρονου που πέθανε έπειτα από ξυλοδαρμό

Ενώπιον του εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί οι ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης και λίγο αργότερα να υποκύψει στα τραύματά του.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, συγγενείς του 30χρονου συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια και έκλεισαν την οδό Γούναρη. «Είναι φονιάδες», ξεσπούν κρατώντας τη φωτογραφία του θύματος.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.