Ερντογάν: «Ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας είναι φίλοι της Τουρκίας – Η χώρα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ερντογάν
Φωτογραφία: Reuters

«Ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας είναι φίλοι της Τουρκίας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο και πιο σωστό, τόσο για την Τουρκία όσο και για τον φιλικό λαό της Βενεζουέλας. Ο κ. Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν επανειλημμένα δείξει ότι είναι φίλοι της χώρας μας. Ως δύο φιλικές χώρες, πάντα εκτιμούσαμε και δίναμε προτεραιότητα στην αλληλεγγύη μεταξύ μας σε δύσκολες στιγμές. Σήμερα ενεργούμε με την ίδια αντίληψη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συζητήσαμε διεξοδικά το ζήτημα της Βενεζουέλας με βάση τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες μας» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του μεταφέραμε με σαφήνεια τις ανησυχίες της χώρας μας. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αστάθεια. Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν να στέκονται σταθερά στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη».

