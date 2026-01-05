Έρχονται οι «Μπλε ώρες»

  • Η «Γη της ελιάς» ρίχνει αυλαία τον Ιούνιο ύστερα από πέντε σεζόν, παραδίδοντας τη σκυτάλη στις «Μπλε ώρες».
  • Σε τροχιά στησίματος της νέας σειράς βρίσκονται ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου, με τη σειρά να αντλεί στοιχεία από την προκάτοχό της.
  • Το δυνατό δίδυμο αναζητεί ήδη τα πρόσωπα που θα ηγηθούν της νέας σειράς. Ένα από τα ονόματα που φέρεται να εξετάζεται πολύ σοβαρά για τις «Μπλε ώρες» είναι η Πέμη Ζούνη.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Η «Γη της ελιάς» τελειώνει, οι «Μπλε ώρες» έρχονται, σύμφωνα με την Reallife.

Σε τροχιά στησίματος της νέας σειράς βρίσκονται ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου, που στρέφουν το βλέμμα στην προσεχή σεζόν. Έπειτα από πέντε σεζόν, η «Γη της ελιάς» θα ρίξει αυλαία τον Ιούνιο παραδίδοντας τη σκυτάλη στις «Μπλε ώρες», σειρά που θα αντλήσει στοιχεία από την προκάτοχό της.

Το δυνατό δίδυμο των δημιουργών αναζητεί ήδη τα πρόσωπα που θα ηγηθούν της νέας σειράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ονόματα που φέρεται να εξετάζεται πολύ σοβαρά για τις «Μπλε ώρες» είναι η Πέμη Ζούνη. Η γνωστή ηθοποιός εντάχθηκε στην τελευταία σεζόν της «Γης της ελιάς» με επιτυχία και από εκεί ετοιμάζεται να μεταπηδήσει στη νέα σειρά διά χειρός Γεωργίου-Δημητρίου που θα πάρει θέση μάχης στην prime time του Mega. 

