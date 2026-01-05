Ανατροπές και αναβολή σειρών για… Σεπτέμβριο

Αναθεώρηση του σχεδιασμού της ΕΡΤ. Ποιες σειρές αναβάλλονται για την προσεχή σεζόν και ποιες θα κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την Reallife.

Αλλαγή δεδομένων στην ΕΡΤ με σημαντικές ανατροπές στον σχεδιασμό που αναμένεται να φέρει αναβολή σειρών για την επόμενη σεζόν. Με την έναρξη της τηλεοπτικής χρονιάς, η ΕΡΤ είχε στη φαρέτρα της συνολικά έντεκα σειρές, με την πλειονότητα εξ αυτών να προορίζεται για πρεμιέρα για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Η «Μεγάλη χίμαιρα», που αποτελεί το πιο βαρύ χαρτί της ΕΡΤ, κάνει την τηλεοπτική της πρεμιέρα απόψε στις 22:00, με ορίζοντα μετάδοσης έως τις αρχές Φεβρουαρίου. Πέραν της «Χίμαιρας», το τοπίο παραμένει θολό και ο αρχικός σχεδιασμός της ΕΡΤ αναθεωρείται εκ βάθρων.

Ολοταχώς σε αναβολή για την προσεχή σεζόν οδεύει η δραματική σειρά εποχής που διαδραματίζεται στη Σέριφο «Από ήλιο σε ήλιο». Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, ωστόσο στην πορεία προέκυψαν διάφορες καθυστερήσεις. Η σειρά, η οποία πραγματεύεται την απεργία των μεταλλωρύχων το 1917 στη Σέριφο, αρχικά επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τις αρχές του 2026 και τώρα παίρνει… φύλλο πορείας για τον Σεπτέμβριο.

Προβληματισμός στην ΕΡΤ υπάρχει και για το λανσάρισμα της σειράς «Οι θάλασσες μας χώρισαν», με πρωταγωνιστές τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου, για την οποία εξετάζεται, επίσης, αναβολή της πρεμιέρας για την επόμενη σεζόν.

Οριστικά για την τηλεοπτική περίοδο 2026-2027 έχει μετατεθεί η βιογραφική σειρά για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με ερωτηματικό τελεί ακόμα η κωμική σειρά «TV land», σε σενάριο του Γιώργου Φειδά και παραγωγή της Φρόσως Ράλλη. Τα γυρίσματα έχουν προχωρήσει και η ΕΡΤ καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα τη λανσάρει μέσα στον Φεβρουάριο ή θα την κρατήσει και αυτήν για τη νέα σεζόν.

Τα σίγουρα «χαρτιά» που αναμένεται να βγουν στον αέρα στα τέλη Ιανουαρίου είναι το «Εκτός σχεδίου», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη σε ρόλο σκηνοθέτη, και η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαΐα. Όσον αφορά τις σειρές, «κλειδώμενη» για τις αρχές του 2026 είναι η πρεμιέρα του «Αύριο». Η μίνι σειρά του Γιώργου Γκικαπέππα, με πρωταγωνιστές τη Στεφανία Γουλιώτη και τον Χρήστο Λούλη, θα ανέβει στο ΕΡΤflix τον Φεβρουάριο.