Νικολάς Μαδούρο: Όλα όσα έγιναν στα 40 λεπτά της πρώτης ακρόασης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης – «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

Περικυκλωμένοι από άνδρες ασφάλειας, με χειροπέδες και φορώντας ρούχα φυλακής, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) από τη φυλακή MDC στο Μπρούκλιν στο δικαστήριο στο Μανχάταν, όπου εμφανίστηκαν για την πρώτη ακρόαση της δίκης τους, στην Νέα Υόρκη.

Τα πόδια τους ήταν αλυσοδεμένα, αλλά τα χέρια τους όχι. Καθώς περπατούσαν, ο ήχος από τις αλυσίδες ακουγόταν και προανήγγειλε την εμφάνισή τους. Ήταν μια πολύ δραματική σκηνή στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου οι αλυσίδες ακούγονταν, ακόμα και μέσα από τον ήχο των απευθείας μεταδόσεων των ΜΜΕ, πριν μπουν στην αίθουσα ο Μαδούρο και η γυναίκα του.

Οργανωμένο σόου

Παρουσιάστηκαν σκόπιμα μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης, μεταδίδει το ΒΒC, το οποίο σημειώνει ότι έγινε ένα τηλεοπτικό σόου που περιλάμβανε σχεδόν όλο το δρομολόγιο του προεδρικού ζεύγους της Βενεζουέλας, πρώτα με αυτοκινητοπομπή σε ένα ελικοδρόμιο, όπου πλαισιώθηκαν από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες, στην συνέχεια την επιβίβαση στο ελικόπτερο και κατόπιν την αποβίβαση σε άλλο ελικοδρόμιο και μετά, πάλι με αυτοκινητοπομπή, στο δικαστήριο. Ο Μαδούρο φαινόταν να κουτσαίνει ελαφρώς, καθώς τον ανάγκασαν να σκύψει και να υποκλιθεί ενώ επιβιβαζόταν στο ελικόπτερο.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας και κατηγορίες για οπλοκατοχή. Η κατηγορία εναντίον τους αναφέρει ότι για περισσότερα από 25 χρόνια πλούτισαν συνεργαζόμενοι με διεθνείς εμπόρους ναρκωτικών για τη μεταφορά παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Στο τέλος, μετά την απαγγελία των κατηγοριών και οι δύο δήλωσαν αθώοι για τις κατηγορίες εναντίον τους. Μιλώντας στα ισπανικά, ο Μαδούρο αποκάλεσε τον εαυτό του πρόεδρο της Βενεζουέλας και διαμαρτυρήθηκε ότι απήχθη από το σπίτι του στο Καράκας, προτού τον διακόψει ο δικαστής.

Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας θα αντιμετωπίσει σύντομα την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο θα «περάσει από μια δύσκολη δίκη». Ωστόσο, είναι πιθανό να χρειαστούν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δίωξης.

«Είμαι πρόεδρος της χώρας μου»

Ο Μαδούρο προσπάθησε να εξηγήσει τις συνθήκες της σύλληψής του όταν ο δικαστής του ζήτησε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, σημειώνοντας μέσω μεταφραστή: «Με απήγαγαν από το σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας». Αφού δήλωσε αθώος και για τις τέσσερις κατηγορίες, ο Μαδούρο είπε: «Είμαι ακόμα πρόεδρος της χώρας μου», πριν τον διακόψει ο δικαστής.

«Θα υπάρξει χρόνος και τόπος για να εξετάσουμε όλα αυτά», είπε ο δικαστής. Αυτές οι λεπτομέρειες, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθήσει ο συνήγορός του.

Όταν ο δικαστής ρώτησε τον Μαδούρο αν ήθελε να του διαβάσει το κατηγορητήριο στο δικαστήριο, ο Μαδούρο απάντησε: «Το έχω στα χέρια μου για πρώτη φορά». Είπε επίσης ότι προτιμούσε να το διαβάσει ο ίδιος.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, ο Πόλακ, είπε επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της ιατρικής περίθαλψης για τον Μαδούρο και για τη Φλόρες. Ο συνήγορος επισήμανε στον δικαστή ότι «υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας και ιατρικά ζητήματα» για τον Μαδούρο «που θα απαιτήσουν προσοχή».

Η προξενική επίσκεψη

Ο δικηγόρος της Φλόρες, Μαρκ Ντόνελι, σημείωσε επίσης ότι η εκδιωγμένη πρώτη κυρία υπέστη «σημαντικούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της απαγωγής της». Υποθέτει ότι ενδέχεται να έχει κάταγμα ή σοβαρούς μώλωπες στα πλευρά της και ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε φυσική εξέταση.

Ο δικαστής ενημέρωσε τον Μαδούρο και τη Φλόρες ότι έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν με το προξενείο της Βενεζουέλας. Και οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να έχουν την επίσκεψη αυτή από προξενικό υπάλληλο της χώρας τους.

Ο Μαδούρο ήταν αποφασιστικός. Ήταν σίγουρος για τον εαυτό του. Η φωνή του ήταν δυνατή και ήταν πολύ προσεκτικός με κάθε λέξη που έλεγε. Ήθελε να περιγράψει αυτό που θεωρεί ως μια έντονη ταπείνωση, το γεγονός ότι απομακρύνθηκε από το σπίτι του και συνελήφθη, περιγράφοντας τον εαυτό του ως αιχμάλωτο πολέμου, σύμφωνα με το CNN.

Ο Μαδούρο μιλούσε με μεγάλη αυτοπεποίθηση, άγγιζε με τα δάχτυλά του το τραπέζι μπροστά του όταν μιλούσε και κρατούσε πολλές σημειώσεις.

Η επόμενη ακρόαση ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου.