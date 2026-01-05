ΕΛΑΣ: Συνελήφθησαν στο εξωτερικό δύο μέλη των «PinkPanthers» για ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Συνελήφθησαν στο εξωτερικό δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «PinkPanthers» για ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική, με λεία ρολόγια και τιμαλφή αξίας σχεδόν 580.000 ευρώ

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Βουλγαρία και Κροατία, δυνάμει Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ξενοδοχειακής μονάδας στη Χαλκιδική, η οποία διαπράχθηκε την 02 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με την ονομασία «PinkPanthers», με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς και μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές αρχές ευρωπαϊκών χωρών και την EUROPOL, τέσσερα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν εισέλθει στη χώρα μας από το εξωτερικό σε διαφορετικούς χρόνους και, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προέβησαν στην ενοικίαση οχημάτων, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό την παρεμπόδιση του εντοπισμού τους από τις Αρχές.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα οχήματα καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ. Παράλληλα, ο 46χρονος, από κοινού με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων οικιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025.

Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 658 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Όλα τα ονόματα

Κυρανάκης: «Ο νέος ΚΟΚ απέδωσε – Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:46 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Στιγμές τρόμου για 21χρονη στον Βόλο – 60χρονος τη θώπευσε στη μέση του δρόμου

Έναν εφιάλτη στη μέση του δρόμου και μάλιστα μέρα – μεσημέρι, βίωσε 21χρονη κοπέλα στον Βόλο, ...
20:41 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Αναζητείται οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά τραυματίστηκε πεζός άντρας, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου, στη Θ...
20:15 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Έρχονται 9 εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση θανάτου του 30χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό – «Μίλησαν» οι κάμερες

Εννέα άτομα εμπλέκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου, ο οπ...
20:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Αλιβέρι – Εγκλωβίστηκε γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι