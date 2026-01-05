Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκαταστήσει το βαλλιστικό πρόγραμμά του

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα επιτρέψει» στο Ιράν να αναβιώσει το βαλλιστικό πρόγραμμά του, μιλώντας στην Κνεσέτ, λίγες ημέρες μετά την παρόμοια προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει τη βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων» είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. «Εάν δεχτούμε επίθεση, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές», πρόσθεσε.

Το Ιράν και το Ισραήλ, ορκισμένοι εχθροί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, συγκρούστηκαν τον Ιούνιο σε έναν πόλεμο 12 ημερών, που ξεκίνησε με την επίθεση, πρωτοφανούς εύρους, του Ισραήλ, σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους αλλά και σε κατοικημένες ζώνες του Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες τους τελευταίους μήνες για τον κίνδυνο να ανασυγκροτήσει το Ιράν το βαλλιστικό πρόγραμμά του, που αποδυναμώθηκε από τον πόλεμο.

«Η κοινή μας θέση (σ.σ. με τις ΗΠΑ) για το Ιράν παραμένει αμετάβλητη: μηδέν ικανότητα εμπλουτισμού (ουρανίου), απόσυρση (…) κάθε γραμμαρίου εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός του Ιράν και αυστηρή, συνεχής παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων», επανέλαβε ο Νετανιάχου στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης, για άλλη μια φορά, στις διαδηλώσεις που οργανώνονται εδώ και μερικές ημέρες στο Ιράν. «Η λαϊκή εξέγερση, όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και αλλού, μόλις ξεκίνησε και ήδη παίρνει διαστάσεις», υποστήριξε. «Εμείς, στο Ισραήλ, στεκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού, στηρίζουμε τις προσδοκίες του για ελευθερία και δικαιοσύνη. Είναι πολύ πιθανόν να βρισκόμαστε απέναντι σε μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας, όπου ο ιρανικός λαός θα πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», είπε.

Το πρωί, η Τεχεράνη απάντησε με οργή στα σχόλια που είχε κάνει για πρώτη φορά την Κυριακή ο Νετανιάχου. «Το σιωνιστικό καθεστώς είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί και τη μικρότερη ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική ενότητά μας και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 658 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Όλα τα ονόματα

Κυρανάκης: «Ο νέος ΚΟΚ απέδωσε – Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:48 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο» – ΦΩΤΟ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ έστειλε μήνυμα ισχύος, αναρτώντας μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τρα...
21:18 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Όλα όσα έγιναν στα 40 λεπτά της πρώτης ακρόασης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης – «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

Περικυκλωμένοι από άνδρες ασφάλειας, με χειροπέδες και φορώντας ρούχα φυλακής, ο Νικολάς Μαδού...
21:11 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Επιθυμούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, υπερασπίστηκε ενώπιον ...
19:21 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: «Αθώος» δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον του δικαστηρίου – «Είμαι έντιμος άνθρωπος»

Ξεκίνησε πριν απο λίγα λεπτά η ακροαματική διαδικασία κατά του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι