Στενά του Ορμούζ: Ρωσική θαλαμηγός διέσχισε τα Στενά – Επτά πλοία πέρασαν σε 24 ώρες

Ο de facto αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο πίεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν επιβάλει αμοιβαίους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σύμφωνα με το Sky News.

Μόλις επτά πλοία πέρασαν σε 24 ώρες

Παρά την κατάσταση, τουλάχιστον επτά πλοία πέρασαν από το στενό θαλάσσιο πέρασμα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και δορυφορική ανάλυση της SynMax.

Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδα, όταν περίπου 140 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά.

Διελεύσεις με αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν επιτρέπει κατά διαστήματα τη διέλευση πλοίων, φέρεται όμως να ζητά οικονομικά ανταλλάγματα για την ασφαλή διέλευση.

Σχεδόν έρημη η θαλάσσια οδός

Δορυφορικές εικόνες από την πλατφόρμα MarineTraffic δείχνουν τα Στενά του Ορμούζ σχεδόν άδεια, αποτυπώνοντας τη δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Χιλιάδες ναυτικοί και πλοία εγκλωβισμένα

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), περίπου 20.000 ναυτικοί και σχεδόν 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα κοντά στα Στενά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Θαλαμηγός συνδεδεμένη με κυρώσεις διέσχισε τα Στενά

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός Nord, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντασόφ, πέρασε το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες διελεύσεις εν μέσω του αποκλεισμού.

Το σκάφος, μήκους 142 μέτρων, κινήθηκε από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, χωρίς να είναι σαφές πώς εξασφάλισε άδεια διέλευσης.

Ο Μορντασόφ συγκαταλέγεται μεταξύ των Ρώσων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω των σχέσεών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.