Στενά του Ορμούζ: Ρωσική θαλαμηγός διέσχισε τα Στενά – Επτά πλοία πέρασαν σε 24 ώρες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Asghar Besharati/AP

Ο de facto αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο πίεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν επιβάλει αμοιβαίους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σύμφωνα με το Sky News.

Μόλις επτά πλοία πέρασαν σε 24 ώρες

Παρά την κατάσταση, τουλάχιστον επτά πλοία πέρασαν από το στενό θαλάσσιο πέρασμα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και δορυφορική ανάλυση της SynMax.

Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδα, όταν περίπου 140 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά.

Διελεύσεις με αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν επιτρέπει κατά διαστήματα τη διέλευση πλοίων, φέρεται όμως να ζητά οικονομικά ανταλλάγματα για την ασφαλή διέλευση.

Σχεδόν έρημη η θαλάσσια οδός

Δορυφορικές εικόνες από την πλατφόρμα MarineTraffic δείχνουν τα Στενά του Ορμούζ σχεδόν άδεια, αποτυπώνοντας τη δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Χιλιάδες ναυτικοί και πλοία εγκλωβισμένα

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), περίπου 20.000 ναυτικοί και σχεδόν 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα κοντά στα Στενά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Θαλαμηγός συνδεδεμένη με κυρώσεις διέσχισε τα Στενά

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός Nord, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντασόφ, πέρασε το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες διελεύσεις εν μέσω του αποκλεισμού.

Το σκάφος, μήκους 142 μέτρων, κινήθηκε από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, χωρίς να είναι σαφές πώς εξασφάλισε άδεια διέλευσης.

Ο Μορντασόφ συγκαταλέγεται μεταξύ των Ρώσων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω των σχέσεών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

Καμπανάκι ΙΣΑ για καθυστερήσεις πληρωμών στο πρόγραμμα «Δοξιάδη»

Ανοίγει ο δρόμος για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι – Όλα όσα είπε ο Παπασταύρου

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Πότε θα δοθούν του Ιουνίου

Copiale Cipher: Το μυστηριώδες βιβλίο του 18ου αιώνα που χρειάστηκαν 260 χρόνια για να αποκρυπτογραφηθεί

Δύο ζώδια δυσκολεύονται στην αρχή της ζωής τους, αλλά όλα βρίσκουν τον δρόμο τους με το πέρασμα των χρόνων – «Η αφθονία θέλ...
περισσότερα
19:29 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Νέες ανησυχίες για την ασφάλεια Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα, απαντά το ξενοδοχείο

Ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα διαχειριστούν τις επερχόμενες...
17:18 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Λίβανος: Αιχμές Αούν κατά της Χεζμπολάχ για την εκεχειρία

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια «ταπεινωτική συμ...
16:22 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 26 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Μεταξύ τους παιδιά

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις κατά το τ...
16:06 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Σρι Λάνκα: Συνελήφθησαν 22 Βουδιστές μοναχοί με 110 κιλά κάνναβης – Το ταξίδι και ο άγνωστος χορηγός

Είκοσι δύο μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν συνολικά 1...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς