Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιήσεις για «σοβαρές συνέπειες» και κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης από Μπαχρέιν και ΟΗΕ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΟΡΜΟΥΖ
Πηγή: Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα ώστε να αποτραπεί μια «επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προειδοποίησε ότι η απραξία στα Στενά του Ορμούζ θα έχει «σοβαρές συνέπειες» για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τονίζοντας ότι η προστασία της ναυσιπλοΐας αποτελεί «κοινή και επείγουσα ευθύνη», σύμφωνα με το Sky News.

«Να μην γίνει κανονικότητα η απειλή στη ναυσιπλοΐα»

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποτρέψει ένα σενάριο όπου οι απειλές σε βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους θα θεωρούνται πλέον «συνηθισμένες», παρά το γεγονός ότι συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

ΟΗΕ: Κίνδυνος για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να οδηγήσει σε «παγκόσμια επισιτιστική κρίση».

Όπως ανέφερε, η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων αποτελεί «οικονομική και ανθρωπιστική αναγκαιότητα», ενώ το οικονομικό σοκ από την κρίση είναι ήδη αισθητό διεθνώς.

«Άδεια ράφια και καθυστερήσεις βοήθειας»

Ο Γκουτέρες σημείωσε ότι οι πιέσεις στη ναυσιπλοΐα οδηγούν σε «άδεια αποθέματα τροφίμων, άδεια ράφια και άδεια πιάτα», ενώ οι καθυστερήσεις και το αυξημένο κόστος μεταφοράς δυσχεραίνουν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Χιλιάδες ναυτικοί εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στη θάλασσα, ενώ πάνω από 2.000 πλοία βρίσκονται παγιδευμένα στην περιοχή, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης.

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Κλείνοντας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση προς τις εμπλεκόμενες πλευρές να ανοίξουν τα Στενά και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων, χωρίς επιβολή τελών ή περιορισμών.

