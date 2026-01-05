ΑΝΤ1: Εφαρμόζει το μοντέλο της επανάληψης για τις φετινές σειρές του

Το μοντέλο της επανάληψης εφαρμόζει ο ΑΝΤ1 στο κενό μετά τις γιορτές για να επανασυστήσει στο κοινό τις φετινές σειρές του, σύμφωνα με την Reallife.

Από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από την αρχή την κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, τη Θεανώ Κλάδη και την Κωνσταντίνα Μιχαήλ καθημερινά στις 22:00.

Δεύτερη ευκαιρία θα έχει και ο «Δικαστής» με τους Νίκο Ψαρρά και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Από αύριο, το δικαστικό δράμα του ΑΝΤ1 μεταδίδεται και πάλι από την αρχή, καθημερινά τα μεσάνυχτα.

Τη μεγάλη ταινιοθήκη του θα αξιοποιήσει, από την πλευρά του, το Mega, που βγάζει από το συρτάρι την κωμική σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» στις 23:20 και το «Μίλα μου βρόμικα» στις 00:20.