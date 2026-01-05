Κωνσταντοπούλου: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για την ασφάλεια των αερομεταφορών και για τη διεθνή ασφάλεια της χώρας

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την ασφάλεια των αερομεταφορών και για τη διεθνή ασφάλεια της χώρας κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η σημερινή κατάρρευση του εναερίου χώρου της Ελλάδας και ο εναέριος αποκλεισμός της χώρας είναι γεγονός αποστέρησης ελέγχου και κυριαρχίας και, είτε αποτελεί “τεχνική βλάβη”, είτε αποτελεί απάντηση, θέτει μπροστά στα μάτια μας την κατάσταση της δικής μας χώρας, μετά το ξεπούλημα των αεροδρομίων και των στρατηγικών υποδομών και εργαλείων μας και την αποψίλωση των συστημάτων ασφαλείας σε κάθε τομέα», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

«ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Η παρατεταμένη σιωπή της Κυβέρνησης για την ασφάλεια των αερομεταφορών και το χθεσινό περιστατικό κατάρρευσης και αποκλεισμού του εναερίου χώρου της χώρας

Κύριε Υπουργέ,

Χθες Κυριακή 4/1/2026 εκδηλώθηκε πολύωρη κατάρρευση και καθολικός αποκλεισμός του εναερίου χώρου της χώρας, με ακυρώσεις-ανακατευθύνσεις πτήσεων και χωρίς σαφή αιτιολογία. Το γεγονός αυτό προέκυψε σε συνθήκες σοβαρής διεθνούς κρίσης, μετά την επίθεση-επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή-ομηρία του Προέδρου της χώρας Ν.Μαδούρο, που έλαβαν χώρα την ακριβώς προηγούμενη ημέρα, Σάββατο 3/1/2026, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός το βράδυ της ίδιας μέρας 3/1/2026 προέβη σε μία ανιστόρητη, προκλητική και πολλαπλώς επικίνδυνη διαδικτυακή δήλωση-ανάρτηση, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Τράμπ, τις οποίες αποφεύγει επιδεικτικά να χαρακτηρίσει ως παραβιάσεις, αποτελούν γεγονός που δίνει “ελπίδα”!

Αυτονοήτως ο πολύωρος εναέριος αποκλεισμός της χώρας, η επί ώρες παράλειψη αιτιολόγησης και η επίσης πολύωρη αδυναμία αποκατάστασής του συνιστά σοβαρότατο γεγονός κινδύνου για τους πολίτες και αποστέρησης κυριαρχίας, για το οποίο οφείλονται άμεσες εξηγήσεις προς τους πολίτες, αλλά και τη Βουλή.

Αυτή η επιταγή εξηγήσεων και ενημέρωσης του κοινού και των θεσμών επιτείνεται από το γεγονός ότι η πλήρης έλλειψη ασφάλειας των αερομεταφορών στη χώρα μας έχει καταγραφεί και καταγγελθεί επανειλημμένα από τους εργαζόμενους στον τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και της ασφάλειας των αερομεταφορών, χωρίς κυβερνητική ανταπόκριση.

Προσωπικά, έχω θέσει το θέμα στη Βουλή αναρίθμητες φορές:

με δεκάδες επίκαιρες ερωτήσεις μου προς τον Πρωθυπουργό, τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε επιδεικτικά να απαντήσει, με αποτέλεσμα την αρχειοθέτησή τους

με δεκάδες παρεμβάσεις μου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σε κάθε ευκαιρία και όταν η Κυβέρνηση, έως και πρόσφατα, έφερνε σε διαδικασίες διεκπεραίωσης τα προτεινόμενα από αυτήν πρόσωπα για τις αρμόδιες αρχές Πολιτικής Αεροπορίας,

με επίσης δεκάδες επίκαιρες ερωτήσεις και παρεμβάσεις μου στην Ολομέλεια της Βουλής προς εσάς, τον Αναπληρωτή σας και τους προκατόχους σας, με τελευταία παρέμβασή μου για το θέμα αυτό στην διαδικασία συζήτησης του Προϋπολογισμού, οπότε και έθεσα επανειλημμένα το ζήτημα της πρόσφατης παραπομπής της χώρας μας στο Δικαστήριο της Ε.Ε. λόγω παραβιάσεων κανόνων ασφαλείας των αερομεταφορών, αλλά και πάλι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μου έμειναν αναπάντητες.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Σε τι οφείλεται ο εναέριος αποκλεισμός της χώρας την Κυριακή 4/1/2026, ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την αποκατάστασή του και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την μη επανάληψή του; Πρόκειται για τεχνική βλάβη ή για ηθελημένη παρέμβαση;

2. Ποια η κατάσταση της ασφάλειας των αερομεταφορών στη χώρα, μετά την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για παραβιάσεις στο κρίσιμο αυτό πεδίο, που αφορά την ασφάλεια των πολιτών κατά τις μετακινήσεις τους, αλλά και την ασφάλεια και κυριαρχία της χώρας; Τι μέτρα έχετε λάβει από τότε;

Αθήνα, 5/1/2026

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, «είναι η 25η Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέτει η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς την Κυβέρνηση, ειδικώς για την ασφάλεια των αερομεταφορών, τις 23 στον Πρωθυπουργό, ο οποίος 23 φορές αρνήθηκε να απαντήσει».