Αγρότες: Στάση αναμονής μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων – «Μπλακ άουτ» την Πέμπτη και την Παρασκευή αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους

Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα νέα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα στέλνοντας το μήνυμα, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανενός είδους άλλη ενίσχυση. «Εξαντλήθηκαν τα όρια της υπομονής» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ίδια ώρα, οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο «μπλακ άουτ» δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αναλυτικά, καθοριστική ημέρα για το μέλλον των κινητοποιήσεων αναμένεται να είναι η Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την εξειδίκευση των μέτρων που έχουν προαναγγελθεί, για την στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Οι αγρότες, λίγες ώρες μετά την απόφασή τους για καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, δηλώνουν πως περιμένουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Σύμφωνα, πάντως, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σε γενικές τους συνελεύσεις οι αγρότες θα οργανώσουν τις επόμενες κινήσεις τους βάσει όσων αποφασίστηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα, για τα φορτηγά, ενώ στη Νίκαια, οι Θεσσαλοί αγρότες απέκλεισαν επ’ αόριστον την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο τους, αλλά και συνάδελφοί τους στην Αχαΐα είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Την ίδια στιγμή, «ανεξήγητη» χαρακτηρίζει ο Κώστας Τσιάρας την άρνηση συμμετοχής των αγροτών στον διάλογο, καθώς, δεν υπάρχει, όπως σημειώνει, πραγματική αιτιολόγηση. Και με αφορμή την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, επισημαίνει ότι υπάρχουν όρια ανοχής, ιδιαίτερα όταν η κοινωνία υφίσταται σοβαρή ταλαιπωρία.

Υπέρ του διαλόγου, πάντως, τάσσονται οι αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη.

Τι αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο μπλόκο της Νίκαιας, η απόφαση είναι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όπως αποφασίστηκε την Κυριακή στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Ωστόσο, πριν προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα περιμένουν τις ανακοινώσεις την Τετάρτη.

«Υπάρχει ο καιρός και για την κυβέρνηση να μελετήσει ξανά τα αιτήματα και έχει τον χρόνο να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Αν δεν απαντήσει θα προχωρήσουμε σε 48ωρο αποκλεισμό, Πέμπτη και Παρασκευή», τονίζουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση, προκειμένου να παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων, δεν θα πουν «όχι» στον διάλογο, εφόσον υπάρχει και η συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα, αυτά δηλαδή που συμμετείχαν στα Μάλγαρα, ώστε να υπάρχει μια κοινή στάση.

Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστεί αυτό που αποφασίστηκε την Κυριακή στα Μάλγαρα, το 48ωρο, δηλαδή, κλείσιμο όλων των παρακαμπτηρίων, των παραδρόμων αλλά και των εθνικών οδών, ώστε να υπάρξει ένα γενικό «μπλακ άουτ». Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση, ώστε να «σκύψει», όπως λένε, απέναντι στα προβλήματά τους.

Θα αποκλείσουν και τα 2 ρεύματα οι αγρότες στα Μάλγαρα αν δεν ικανοποιηθούν από την εξειδίκευση των μέτρων

Στάση αναμονής ενόψει της εξειδίκευσης των μέτρων από την κυβέρνηση τηρούν και οι αγρότες των Μαλγάρων.

Σημειώνεται ότι κλειστό ήταν μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας και το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ την Τρίτη, η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Μέχρι και την Τετάρτη, στα διόδια των Μαλγάρων θα είναι ανοιχτά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας με 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και 3 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Αν οι αγρότες δεν ικανοποιηθούν από την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης, τότε θα προχωρήσουν στην εφαρμογή των αποφάσεων που έλαβαν στη μαζική πανελλαδική συνέλευση των Μαλγάρων και θα αποκλείσουν και τα 2 ρεύματα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η εικόνα στο Κάστρο Βοιωτίας

Οι αγρότες έκλεισαν από το μεσημέρι της Δευτέρας και την εθνική οδό στο Κάστρο Βοιωτίας και στα 2 ρεύματα, με νέες εκτροπές κυκλοφορίας να πραγματοποιούνται από την Τροχαία.

Πρόκειται να εντείνουν τις κινητοποιήσεις και μάλιστα κάνουν λόγο για επ’ αόριστον αποκλεισμό της εθνικής οδού εως ότου έχουν ένα «πράσινο φως», σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις τους.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόμβο του Μαρτίνου, έως τον κόμβο της Ριτσώνας, μέσω παραδρόμου της εθνικής και των επαρχιακών δρόμων Κάστρου-Λιβαδειάς, Λιβαδειάς-Θηβών και Θηβών Χαλκίδας.

Προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο της Ριτσώνας έως τον κόμβο του Μπράλου μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Σε ό, τι αφορά την Θήβα, οι αγρότες έχουν κλείσει στο μπλόκο την εθνική οδό, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή, φαίνονται αποφασισμένοι και οι αγρότες στον Μπράλο, να προχωρήσουν και εκεί σε αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Αμετακίνητοι οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας – Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανίων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα.

Την Δευτέρα, εφαρμόστηκε αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00 . Την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Χανιά: Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια που παραμένουν στο μπλόκο για 30 μέρες. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της Εθνικής οδού και αμέσως μετά πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, στην οποία αποφάσισαν το κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 και για μισή ώρα. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Ανήμερα των Φώτων, οι αγρότες στις τρεις το μεσημέρι θα στήσουν γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στο μπλόκο. «Ο μόνος τρόπος να πιεστεί η κυβέρνηση, και να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας είναι τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη» δήλωσαν χαρακτηριστικά και ευχαρίστησαν το χανιώτικο λαό για την συνεχή και πολύμορφη συμπαράστασή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.