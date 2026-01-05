Ύπνος: Είναι ασφαλές να κοιμάστε με το smartphone κοντά στο κεφάλι σας; Γιατρός καταρρίπτει έναν κοινό μύθο και εξηγεί τις πραγματικές επιπτώσεις

Είναι τελικά το smartphone κοντά στο σώμα όταν κοιμόμαστε μια απειλή για την υγεία μας; Ενώ οι φόβοι για καρκινογένεση από την ακτινοβολία παραμένουν επιστημονικά ατεκμηρίωτοι, ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι πολύ πιο άμεσος και “ύπουλος”. Μία γιατρός εξηγεί γιατί η συνήθεια της τοποθέτησης του smartphone δίπλα στο κεφάλι μας σαμποτάρει την ποιότητα του ύπνου μας και επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Το κινητό τηλέφωνο υποβαθμίζει τον ύπνο σας χωρίς να το καταλαβαίνετε

Για πολλούς από εμάς, το κινητό είναι το τελευταίο πράγμα που βλέπουμε το βράδυ και το πρώτο που αναζητούμε το πρωί. Η τοποθέτησή του στο κομοδίνο ή ακόμα και κάτω από το μαξιλάρι, έχει γίνει πλέον δεύτερη φύση. Με τα χρόνια, αυτή η συνήθεια έχει πυροδοτήσει φόβους σχετικά με την ακτινοβολία, τους όγκους στον εγκέφαλο και τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν και ορισμένοι από τους πιο ανησυχητικούς ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν τεκμηριώνονται από στοιχεία, η τοποθέτηση του κινητού κοντά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί παρ’ όλα αυτά να επηρεάσει την υγεία με άλλους τρόπους.

Προκαλεί καρκίνο ο ύπνος δίπλα στο smartphone;

Αυτό είναι το ερώτημα που ανησυχεί τους περισσότερους ανθρώπους και η απάντηση είναι καθησυχαστική. Η Dr. Arundhati De, Σύμβουλος Ογκολογικής Ακτινοθεραπείας στο Apollo Cancer Centre της Καλκούτα, εξηγεί ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεδειγμένα επιστημονικά στοιχεία ότι τα ραδιοκύματα (RF) που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν όγκους στον εγκέφαλο ή καρκίνο.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα ραδιοκύματα των κινητών τηλεφώνων μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο», αναφέρει η Dr. De. Μελέτες μεγάλης κλίμακας παγκοσμίως συνεχίζουν να παρακολουθούν τη μακροχρόνια χρήση των κινητών, αλλά τα τρέχοντα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι η απλή παρουσία ενός τηλεφώνου κοντά στο κεφάλι κατά τον ύπνο αυξάνει τον κίνδυνο καρκινογένεσης.

Αν όχι ο καρκίνος, τότε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;

Ενώ οι φόβοι για τον καρκίνο φαίνονται αβάσιμοι, οι γιατροί τονίζουν ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η διατάραξη του ύπνου. Τα σύγχρονα smartphones εκπέμπουν συνεχώς φως, ήχους, δονήσεις και ειδοποιήσεις. Ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνεστε συνειδητά σε αυτά, ο εγκέφαλός σας καταγράφει αυτά τα σήματα.

«Η τοποθέτηση του τηλεφώνου κοντά στο κεφάλι μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του ύπνου λόγω της διέγερσης του εγκεφάλου από τις συνεχείς ειδοποιήσεις και την έκθεση στο μπλε φως», εξηγεί η ειδικός. Αυτή η διέγερση εμποδίζει τον εγκέφαλο από το να χαλαρώσει πλήρως, καθιστώντας πιο δύσκολη τη μετάβαση στα βαθιά, αναζωογονητικά στάδια του ύπνου.

Οι κρυφές επιπτώσεις του κακού ύπνου στην υγεία μας

Ο κακός ή διακοπτόμενος ύπνος δεν προκαλεί μόνο υπνηλία την επόμενη μέρα. Η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει βαθύτερες επιπτώσεις στη συνολική υγεία και την καθημερινή μας λειτουργικότητα.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ο σταθερά διαταραγμένος ύπνος μπορεί να συμβάλει σε:

Πονοκεφάλους

Κόπωση και χαμηλά επίπεδα ενέργειας

Αδυναμία συγκέντρωσης και προβλήματα μνήμης

Εκνευρισμό και απότομες αλλαγές στη διάθεση

Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

«Η έλλειψη ύπνου μπορεί τελικά να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, εξάντληση και συνολική υποβάθμιση της ευεξίας», σημειώνει ο Dr. De.

Ο επαρκής νυχτερινός ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία του εγκεφάλου, την ορμονική ισορροπία και τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτό καθιστά την υγιεινή του ύπνου εξίσου σημαντική με τη διατροφή και την άσκηση.

Γιατί οι ειδοποιήσεις στο κινητό τηλέφωνο επηρεάζουν τον ύπνο

Πολλοί πιστεύουν ότι εφόσον η οθόνη του τηλεφώνου είναι σβηστή, δεν επηρεάζεται ο ύπνος τους. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές από ειδοποιήσεις εμποδίζουν τον εγκέφαλο να παραμείνει για αρκετή ώρα στον βαθύ ύπνο και στο στάδιο REM, που είναι καθοριστικά για την ανάρρωση του οργανισμού.

Απλές αλλαγές που προστατεύουν τον ύπνο σας

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται να αποχωριστείτε πλήρως το κινητό σας, αλλά να το χρησιμοποιείτε πιο συνειδητά το βράδυ.

Μερικά πρακτικά βήματα περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση του κινητού: Κρατήστε το μακριά από το κρεβάτι και όχι δίπλα στο κεφάλι σας.

Κρατήστε το μακριά από το κρεβάτι και όχι δίπλα στο κεφάλι σας. Λειτουργία σίγασης: Χρησιμοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία ή το «Μην ενοχλείτε» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χρησιμοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία ή το «Μην ενοχλείτε» κατά τη διάρκεια της νύχτας. Digital Detox: Αποφύγετε τη χρήση οθόνης τουλάχιστον 30–60 λεπτά πριν την κατάκλιση.

Αποφύγετε τη χρήση οθόνης τουλάχιστον 30–60 λεπτά πριν την κατάκλιση. Φίλτρα μπλε φωτός: Χρησιμοποιήστε τα το βράδυ, εάν η χρήση της οθόνης είναι αναπόφευκτη.

«Καθώς ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για μια υγιή ζωή, είναι προτιμότερο να αφήνετε το τηλέφωνο μακριά όταν ετοιμάζεστε για ύπνο», συμβουλεύει ο Dr. De.

Το να κοιμάστε με το κινητό κοντά στο κεφάλι σας μπορεί να μην προκαλεί καρκίνο, αλλά ενδέχεται να βλάψει αθόρυβα την ποιότητα του ύπνου σας. Σε έναν κόσμο που ήδη υποφέρει από έλλειψη ξεκούρασης, η προστασία του ύπνου αποτελεί προτεραιότητα υγείας. Μερικές φορές, απλές συνήθειες —όπως η τοποθέτηση του τηλεφώνου λίγο πιο μακριά από τον χώρο που κοιμάστε το βράδυ— μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πόσο αναζωογονημένοι θα νιώθετε την επόμενη ημέρα.