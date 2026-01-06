Desi G: Η πρόκρισή της στον εθνικό τελικό της Eurovision και η αποκάλυψη για το τραγούδι «Aphrodite»

Σύνοψη από το

  • Η Desi G εμφανίστηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, λίγες ώρες μετά την πρόκρισή της στον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου συγκαταλέγεται στους 28 φιναλίστ. Η νεαρή τραγουδίστρια περιέγραψε συγκινημένη τη στιγμή που έμαθε τα νέα.
  • Μίλησε με ενθουσιασμό για το τραγούδι της «Aphrodite», δηλώνοντας ότι ήθελε να φτιάξει ένα κομμάτι που να θυμίζει τον έρωτα και το πάθος, εμπνευσμένο από τη θεά Αφροδίτη.
  • Η Desi G αναφέρθηκε στην ελληνική της καταγωγή από τη Σκόπελο και την Αλόννησο, τονίζοντας ότι μεγάλωσε με έντονη ελληνική παρουσία. Αποκάλυψε επίσης ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα όλον τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Desi G: Η πρόκρισή της στον εθνικό τελικό της Eurovision και η αποκάλυψη για το τραγούδι «Aphrodite»

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ εμφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου η Desi G, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόκρισής της στον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου συγκαταλέγεται πλέον στους 28 φιναλίστ. Η νεαρή τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι προχωρά στην επόμενη φάση, μίλησε με ενθουσιασμό για το τραγούδι της «Aphrodite», ενώ αποκάλυψε και πτυχές από τη βαθιά της σύνδεση με την Ελλάδα.

«Δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τα συναισθήματά της για την πρόκριση. Αναφερόμενη στο τραγούδι «Aphrodite», σημείωσε: «Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Desi G περιέγραψε την αστεία στιγμή που της τηλεφώνησαν για να της ανακοινώσουν τα νέα: «Κοιμόμουν και ήρθε η μαμά μου στο δωμάτιό μου και μου είπε “Βρε Δεσπούλα, ξύπνα!”. Και της λέω “τι θες μαμά, τι γίνεται;”. “Η ΕΡΤ είναι στο τηλέφωνο!”, μου λέει».

Η ίδια μίλησε και για την ελληνική της καταγωγή, αναφέροντας πως οι ρίζες της είναι από τη Σκόπελο και την Αλόννησο. «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι απ’ την Ελλάδα. Η μαμά μου απ’ τη Σκόπελο και ο πατέρας μου απ’ την Αλόννησο. Γνωριζόντουσαν από εδώ, ερωτεύτηκαν και το ένα έφερε το άλλο και μετακόμισαν στον Καναδά και απέκτησαν εμένα». Όπως είπε, μεγάλωσε με έντονη την ελληνική παρουσία στη ζωή της, ενώ τόνισε πως κάθε καλοκαίρι φρόντιζαν να επιστρέφουν στην πατρίδα. «Έχω συγγενείς εδώ. Πάντα διαλέγω την Ελλάδα».

«Μου αρέσει ο ήλιος, η μουσική, η κουλτούρα. Θα μείνω εδώ όλον τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Δεν θα επιστρέψω στον Καναδά. Είμαι εδώ με τη μαμά μου. Έχω δύο μεγαλύτερα υιοθετημένα αδέρφια», κατέληξε η νεαρή καλλιτέχνιδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:50 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Βάρθης: «Από τις “Ψυχοκόρες” και μετά, με έχουν βάλει στον “χάρτη” των κακών»

Ο Αλέξανδρος Βάρθης, που συμμετέχει στη σειρά Grand Hotel, μίλησε στον «Τηλεθεατή» για τη διαδ...
03:20 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγγελική Νικολούλη: Συγκλονισμένη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: «Όταν το είδα μου κόπηκε η αναπνοή»

Η Αγγελική Νικολούλη εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατο του φίλου της δ...
03:05 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αναστάσιος Ράμμος για την γέννηση της κόρης του: «Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό»

Ο Αναστάσιος Ράμμος βιώνει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, καθώς το πρωί της Παρ...
23:40 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κλέλια Ανδριολάτου: Ταξίδι στην Ρώμη για την ηθοποιό – Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε από την Αιώνια Πόλη

Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη, μοιράζοντας μέσα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι