Desi G: Η πρόκρισή της στον εθνικό τελικό της Eurovision και η αποκάλυψη για το τραγούδι «Aphrodite»

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ εμφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου η Desi G, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόκρισής της στον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου συγκαταλέγεται πλέον στους 28 φιναλίστ. Η νεαρή τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι προχωρά στην επόμενη φάση, μίλησε με ενθουσιασμό για το τραγούδι της «Aphrodite», ενώ αποκάλυψε και πτυχές από τη βαθιά της σύνδεση με την Ελλάδα.

«Δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τα συναισθήματά της για την πρόκριση. Αναφερόμενη στο τραγούδι «Aphrodite», σημείωσε: «Από τη γενιά μου λείπει ο έρωτας και το πάθος και ήθελα να φτιάξουμε ένα τραγούδι που να τα θυμίζει. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τον έρωτα και την αγάπη από την Αφροδίτη, που ήταν η θεά του έρωτα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Desi G περιέγραψε την αστεία στιγμή που της τηλεφώνησαν για να της ανακοινώσουν τα νέα: «Κοιμόμουν και ήρθε η μαμά μου στο δωμάτιό μου και μου είπε “Βρε Δεσπούλα, ξύπνα!”. Και της λέω “τι θες μαμά, τι γίνεται;”. “Η ΕΡΤ είναι στο τηλέφωνο!”, μου λέει».

Η ίδια μίλησε και για την ελληνική της καταγωγή, αναφέροντας πως οι ρίζες της είναι από τη Σκόπελο και την Αλόννησο. «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι απ’ την Ελλάδα. Η μαμά μου απ’ τη Σκόπελο και ο πατέρας μου απ’ την Αλόννησο. Γνωριζόντουσαν από εδώ, ερωτεύτηκαν και το ένα έφερε το άλλο και μετακόμισαν στον Καναδά και απέκτησαν εμένα». Όπως είπε, μεγάλωσε με έντονη την ελληνική παρουσία στη ζωή της, ενώ τόνισε πως κάθε καλοκαίρι φρόντιζαν να επιστρέφουν στην πατρίδα. «Έχω συγγενείς εδώ. Πάντα διαλέγω την Ελλάδα».

«Μου αρέσει ο ήλιος, η μουσική, η κουλτούρα. Θα μείνω εδώ όλον τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Δεν θα επιστρέψω στον Καναδά. Είμαι εδώ με τη μαμά μου. Έχω δύο μεγαλύτερα υιοθετημένα αδέρφια», κατέληξε η νεαρή καλλιτέχνιδα.