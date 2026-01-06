Αγγελική Νικολούλη: Συγκλονισμένη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: «Όταν το είδα μου κόπηκε η αναπνοή»

  • Η Αγγελική Νικολούλη εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατο του φίλου της δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.
  • «Όταν το είδα, μου κόπηκε η αναπνοή», δήλωσε η Αγγελική Νικολούλη στο Breakfast@Star, προσθέτοντας «Έχω πάθει σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμη».
  • Η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, τονίζοντας ότι «η πορεία του, η δουλειά του μιλάνε», καθώς κι ότι άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τηλεοπτική δημοσιογραφία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Αγγελική Νικολούλη εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατο του φίλου της δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

«Έχω πάθει σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμη. Όταν το είδα, μου κόπηκε η αναπνοή. Τι να πω. Ένας φίλος, δημιουργικός άνθρωπος, ένας δυνατός δημοσιογράφος»,  δήλωσε στο Breakfast@Star

«Η πορεία του, η δουλειά του μιλάνε. Είμαι σοκαρισμένη πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Αγγελική Νικολούλη, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Παπαδάκη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τηλεοπτική δημοσιογραφία.

