Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη του ανήλικου με την κλεμμένη μηχανή

Σύνοψη από το

  • Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη του 15χρονου στο Κερατσίνι, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ με μια κλεμμένη μηχανή, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τον ανήλικο να οδηγεί μηχανή χωρίς πινακίδες, με τον ίδιο να αναπτύσσει ταχύτητα και να παραβιάζει κόκκινο φανάρι στην προσπάθειά του να διαφύγει.
  • Τελικά, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τον ανήλικο, ενώ ο συνεπιβάτης του διέφυγε πεζός. Η μηχανή που οδηγούσε ο 15χρονος είχε κλαπεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη του ανήλικου με την κλεμμένη μηχανή

Βίντεο από την καταδίωξη του 15χρονου στο Κερατσίνι, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ με μια κλεμμένη μηχανή, ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας την Δευτέρα. Στα πλάνα φαίνεται ο ανήλικος να αναπτύσσει ταχύτητα στα στενά της περιοχής, επιχειρώντας να γλιτώσει τη σύλληψη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (04.02.2026), στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 15χρονο να οδηγεί μηχανή χωρίς πινακίδες και με συνεπιβάτη ένα άγνωστο άτομο. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να ξεφύγει, παραβιάζοντας ακόμη και κόκκινο φανάρι.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο Alpha καταγράφεται ο ανήλικος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τους αστυνομικούς που τον καταδιώκουν με τη δική τους μηχανή. Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι που η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω παρκαρισμένων οχημάτων. Τότε, ο συνεπιβάτης πήδηξε από το δίκυκλο και διέφυγε πεζός, ενώ ο 15χρονος προσπάθησε να κάνει όπισθεν, προκαλώντας φθορές στη μηχανή των αστυνομικών.

Τελικά, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τον ανήλικο. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεπιβάτη που εξακολουθεί να διαφεύγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:15 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (6/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
01:23 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα έπειτα από σύγκρουση δύο οχη...
00:55 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη – Ήταν γόνος της οικογένειας με το γνωστό brand υποδημάτων

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομ...
00:25 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη περιστατικό κακοποίησης ζώου, όταν οδηγός αυτοκινήτου εντο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι