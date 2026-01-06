Πανικός στην Βενεζουέλα έπειτα από λάθος συναγερμό: Ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και… drones γύρω από το Καράκας – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε στη Βενεζουέλα, καθώς νωρίς το πρωί σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και αναφορές για δραστηριότητα drones στην πρωτεύουσα Καράκας και σε κοντινές περιοχές. Παρότι αρχικά ο συναγερμός προκάλεσε αναστάτωση, λίγο αργότερα αποδείχθηκε λανθασμένος. Ωστόσο, η ένταση στη χώρα παραμένει στα ύψη, μετά την αμερικανική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα πυρά ακούστηκαν κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας περίπου στις 20:00 (τοπική ώρα), ενώ λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Όπως έγινε γνωστό, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα —αγνώστου προέλευσης— πέταξαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, που άνοιξαν πυρ.

BREAKING: Drones and rapid gunfire have been reported in Venezuela’s capital, Caracas. 🇻🇪 pic.twitter.com/I3EK4XmI3M — Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι κάτοικοι του Καράκας άκουσαν ισχυρούς κρότους και συνεχόμενους πυροβολισμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές κοντά σε στρατιωτικές βάσεις διακόπηκε το ρεύμα και υψώνονταν στήλες καπνού. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε πως οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτείνονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες απογειώθηκαν μαχητικά F-16.

Gunfire being reported in Venezuela’s capital Caracas. pic.twitter.com/i18rAEZyWp — Faytuks News (@Faytuks) January 6, 2026

Η κατάσταση έχει λάβει πλέον διεθνείς διαστάσεις, καθώς η κυβέρνηση Μαδούρο κατηγορεί ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτική επίθεση και προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απέδωσε τις ευθύνες στους Αμερικανούς στρατιώτες, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούν τις αεροπορικές τους δυνάμεις για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του και να ελέγξουν τους στρατηγικούς πόρους της χώρας.

Παράλληλα, διεθνείς πηγές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον επτά εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πρωτεύουσα, με χαμηλά ιπτάμενα αεροσκάφη να εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του Καράκας. Κάτοικοι ανέφεραν καταστροφές σε σπίτια και έντονους ήχους πυροβολισμών, κάνοντας λόγο για εικόνες πολεμικής ζώνης.

Heavy gunfire around the Presidential palace in Venezuela’s capital Caracas. Footage shows gunfire/AA being fired into the air. Not clear what is happening. https://t.co/86UkI14dRP — Faytuks News (@Faytuks) January 6, 2026

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση, ενώ η Αργεντινή δήλωσε ότι στηρίζει τη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή της «νόμιμη άμυνα απέναντι σε εξωτερική απειλή». Αντίθετα, το Μεξικό καταδίκασε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, κάνοντας λόγο για απειλή στη σταθερότητα της Λατινικής Αμερικής.