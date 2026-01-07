ΠΑΟΚ – Μοναστηρλής: «Αυτό που έζησα ήταν απίστευτο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ήρωας της χθεσινής πρόκρισης του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο παρουσιάστηκε με ένα μεγάλο χαμόγελο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα όπου μίλησε για την επίτευξη του στόχου τη νίκης αλλά και για το πώς έζησε την ατμόσφαιρα στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια αγχωτική πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου επί του Ατρομήτου (1-1 κανονική διάρκεια, 5-4 πέναλτι), με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Μοναστηρλή που έπιασε το τελευταίο πέναλτι της ομάδας του Περιστερίου και έστειλε τον ΠΑΟΚ πάνω στον Ολυμπιακό στην φάση των «8».

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Μοναστηρλής στην κάμερα του ΠΑΟΚ στο PAOK TV:

Για τον αν νιώθει ήρωας μετά από την εμφάνισή του: «Δεν ξέρω αν θα ήθελα να κυλήσουν πιο ήρεμα τα πράγματα. το συναίσθημα που έζησα ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Εν τέλει πήγαν όλα καλά».

Θεωρώ πως όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και εξίσου ήρωες είναι οι παίκτες που ευστόχησαν στα πρώτα πέντε πέναλτι και μου έδωσαν την ευκαιρία να αποκρούσω ένα και ήρθε το τελευταίο πέναλτι που τα έκρινε όλα».

Πόσες φορές ως παιδί των ακαδημιών «έπαιξες» αυτό το σενάριο στο μυαλό σου: «Άπειρες φορές πραγματικά. Σε σενάρια φαντασίας που έκανα στο μυαλό μου το είχα σκεφτεί άπειρες φορές, ποτέ δεν περίμενα να γίνει πραγματικότητα και μέχρι και τώρα μου φαίνεται σαν όνειρο».

Για τον πανηγυρισμό του με την ομάδα και τη στιγμή του με τον Παβλένκα: «Με το που πιάνω το τελευταίο πέναλτι όλα τα παιδιά έτρεξαν κατά πάνω μου. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα που ένιωθα. Με πήραν τα δάκρυα, όλοι μου έλεγαν συγχαρητήρια, ότι το αξίζω και ένας από αυτούς που ήρθαν ήταν και ο Γίρι. Μου είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος για μένα, να το χαρώ και ότι το αξίζω».

Για την παρουσία του πατέρα του στις εξέδρες: «Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είχε και το δεκαπλάσιο άγχος από αυτό που είχα εγώ. Αυτό που είπαμε ήταν ότι είμασταν σίγουροι ότι εν τέλει θα παίρναμε την πρόκριση».

Για το αν χρειάστηκε κάποιο «σκονάκι» πριν από τις εκτελέσεις των πέναλτι: «Eντάξει παντού υπάρχουν αυτά. Είχαμε μια συνεννόηση και με τον προπονητή τερματοφυλάκων αλλά είναι και θέμα ενστίκτου εκείνης της στιγμής».

Για το τελευταίο πέναλτι: «Πραγματικά το ένιωθα. Μόλις οι συμπαίκτες μου έκαναν το 5/5 ένιωσα την υποχρέωση να βγάλω αυτό το πέναλτι, είχα 100% αυτοπεποίθηση ότι θα το έβγαζα».

