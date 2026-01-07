ΗΠΑ: 2 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο μεταφέρει το δεύτερο τάνκερ που κατέλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις

Το ένα από τα κατασχεθέντα τάνκερ που συνδέονται με τη Βενεζουέλα και κατέλαβαν οι ΗΠΑ την Τετάρτη, μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Emmanuel Belostrino, ανώτερο διευθυντή δεδομένων αγοράς αργού πετρελαίου στην εταιρεία ανάλυσης Kpler.

«Το M/T Sophia μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Merey, τα οποία φορτώθηκαν από τον τερματικό σταθμό Jose Oil Terminal (JOT) μεταξύ 26 και 29 Δεκεμβρίου, όπως επιβεβαιώνεται από δορυφορικές εικόνες και αναφορές λιμένων που έχει δει η Kpler», δήλωσε ο Belostrino, όπως μεταδίδει το CNN.

«Το προηγούμενο ταξίδι του VLCC (πολύ μεγάλου δεξαμενόπλοιου) ήταν επίσης από τη Βενεζουέλα, όταν φόρτωσε επίσης περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Merey στις αρχές Αυγούστου 2025, πριν κατευθυνθεί προς την ανοικτή θάλασσα της Μαλαισίας (EOPL). Το φορτίο που υπόκειται σε κυρώσεις πιθανότατα μεταφέρθηκε σε άλλο πλοίο μέσω μυστικής μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο, αλλά η Kpler δεν έχει προσδιορίσει το πλοίο-εταίρο», πρόσθεσε ο ίδιος.