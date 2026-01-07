Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας μετά την κατάληψη του πλοίου – «Οι ΗΠΑ παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας»

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς όπως ισχυρίζεται  έχασε την επαφή με το δεξαμενόπλοιο Marinera/Bella 1. Το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε την επαφή με το δεξαμενόπλοιο Marinera, που έχει ζωγραφισμένη την ρωσική σημαία στο κύτος του, μετά την επιβίβαση αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων σε αυτό. στο Βόρειο Ατλαντικό.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοικτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών», ανέφερε η δήλωση, του υπουργείου Μεταφορών της Ρωσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Το δεξαμενόπλοιο το οποίο ονομαζόταν Bella 1 είχε λάβει προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας του.

Εν τω μεταξύ, ένας ανώτερος Ρώσος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, ο Αντρέι Κλισάς, δήλωσε ότι η κατάσχεση από τις ΗΠΑ του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία την Τετάρτη είναι μια πράξη καθαρή πειρατείας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η αντίδραση της Ρωσίας στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου μέχρι στιγμής ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένη. Για σχεδόν ένα χρόνο, το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τις στιγμές έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον υπό την προεδρία του Τραμπ. Είναι επίσης  Χριστούγεννα και επίσημη αργία τις μέρες αυτές στην Ρωσία.

 

