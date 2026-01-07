Γιάνης Βαρουφάκης: Στον εισαγγελέα από την ΕΛΑΣ το βίντεο με τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γιάνης Βαρουφάκης

Στον εισαγγελέα διαβίβασε η Ελληνική Αστυνομία το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ ζητά από την εισαγγελία να μελετήσει το βίντεο, ώστε να κρίνει εάν θα πραγματοποιηθεί προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε στο podcast της Γαίας Μερκούρη ότι έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το «απλό χόρτο» επειδή είναι πιο «ευχάριστο».

 

