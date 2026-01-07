Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά…»

Για την πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου σε δηλώσεις του στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ANT1, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (7/1).

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης και σύζυγος της αγαπημένης ηθοποιού, αναφερόμενος στην υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη δήλωσε χαρακτηριστικά πως «πάμε καλά», και ότι κινείται.

Συγκεκριμένα, ο Νικήτας Τσακίρογλου είπε ότι: «Όλα καλά και όλα προς ανάρρωση. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Συμπεριφέρεται στο σπίτι, οικιακά, άλλωστε η Χρυσούλα πάντοτε πρώτα έβαζε στη ζωή της το σπίτι και έπειτα την τέχνη».

«Δεν νομίζω ότι της λείπει το θέατρο. Γιατί σε κάποια φάση, όταν μεγαλώνει κανένας, ωριμάζει και σιγά-σιγά αποσύρεται. Αρκετά δούλεψε και σκληρά, γιατί η Χρυσούλα είναι πολυτάλαντο πλάσμα και έκανε και χορό και τραγούδι και επιθεώρηση και πρόζα, όλα», συνέχισε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

Όταν η δημοσιογράφος σημείωσε ότι το θετικό είναι ότι υπάρχει πρόοδος, ο Νικήτας Τσακίρογλου απάντησε: «Βέβαια, κινείται».

