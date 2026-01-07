Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Αλέξη Κούγια

Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από την ζωή. Ο καταξιωμένος δικηγόρος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1951, και πέθανε σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μία σκληρή μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Αλέξης Κούγιας στη διάρκεια της ζωής του είχε αποκτήσει δύο παιδιά, από τον γάμο του με την Εύη Βατίδου. Ο ποινικολόγος και το μοντέλο παντρεύτηκαν το 2001 και χώρισαν το 2007. Το 2002 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους Χρίστος, ενώ το 2005 γεννήθηκε και η κόρη τους Μάιρα.

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε τον Αλέξη Κούγια χαμογελαστό, να βρίσκεται σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μαζί με τα δύο παιδιά του.