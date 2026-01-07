Σταύρος Ζαλμάς για την προσωπική του ζωή: «Φυσικά και έχω πληγωθεί, ποτέ όμως δεν αποφάσισα ότι τελείωσε»

  • Ο Σταύρος Ζαλμάς παραχώρησε συνέντευξη, μιλώντας για την παράσταση «Φθινοπωρινή Ιστορία», τον φόβο και την ερωτική του ζωή.
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως «εν ονόματι του φόβου πολλές φορές υποφέρουμε περισσότερο από ό,τι αν συνέβαινε αυτό που φοβόμαστε».
  • Για την ερωτική του ζωή, ο Σταύρος Ζαλμάς εξομολογήθηκε πως «φυσικά και έχω πληγωθεί», αλλά «ποτέ όμως δεν αποφάσισα ότι τελείωσε».
Ο Σταύρος Ζαλμάς παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Φθινοπωρινή Ιστορία», ανάμεσα σε άλλα μίλησε για το θέμα του φόβου, σημειώνοντας πως εν ονόματι αυτού του συναισθήματος, «πολλές φορές υποφέρουμε περισσότερο από ό,τι αν συνέβαινε αυτό που φοβόμαστε». Ακόμα, έκανε μία αναφορά στην ερωτική του ζωή, και εξομολογήθηκε πως έχει πληγωθεί, όμως «δεν αποφάσισα ότι τελείωσε».

Μιλώντας για την παράσταση, ο Σταύρος Ζαλμάς ανέφερε ότι: «Ο φόβος είναι το εμπόδιο. Δυστυχώς, εν ονόματι του φόβου πολλές φορές υποφέρουμε περισσότερο από ό,τι θα υποφέραμε αν συνέβαινε αυτό που φοβόμαστε! Και οι άνθρωποι πολλές φορές εξαιτίας του φόβου γίνονται και αστείοι».

Συνεχίζοντας, ο καταξιωμένος ηθοποιός εξήγησε πως: «Εγώ προσωπικά, αν μιλήσουμε για την ερωτική ζωή μας φυσικά και έχω πληγωθεί. Ποτέ όμως δεν αποφάσισα ότι τελείωσε. Πάντοτε συνέχιζα να ελπίζω σε κάτι καλύτερο! Αυτό είναι το ζητούμενο, να κλείνουμε τις πληγές μας και να προχωράμε μπροστά. Γιατί, αν αποφασίσει κανείς να κατεβάσει τα ρολά στη ζωή, παύει να ζει πια».

