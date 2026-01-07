Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

Σύνοψη από το

  • Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη σύλληψή της, δηλώνοντας πως «ήθελε να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα». Παρά την ενόχλησή της να συζητά το θέμα, τόνισε πως «καλό είναι να προσέχουμε».
  • Αναφορικά με τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη, η ηθοποιός σημείωσε πως «έχουμε κοινή στάση ζωής και σίγουρα πολύ κοινή αισθητική στα πράγματα», τονίζοντας τη σημασία της επιλογής συντρόφων με κοινές βασικές αρχές.
  • Η Δήμητρα Ματσούκα αποκάλυψε πως «δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου». Πρόσθεσε ότι δεν αισθάνεται να της λείπει κάτι, καθώς το ανιψάκι της έχει καλύψει αυτό το κενό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμητρα Ματσούκα
Φωτογραφία: Instagram/dimitra_matsouka_official

Η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

«Όταν έγινε η σύλληψή μου, μίλησα στις κάμερες γιατί συνέπεσε με μια προγραμματισμένη παράσταση που είχαμε με το Mega, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και ήταν μαζεμένες όλες οι κάμερες εκεί, αλλιώς ίσως και να μην μιλούσα. Ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω για αυτό, άσχετα αν αναγκάστηκα να το κάνω. Οι παραβάσεις είναι συχνές και όλα αυτά μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Καλό είναι να προσέχουμε», είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

Σε ερώτηση για τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη, η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε: «Με τον Πέτρο έχουμε κοινή στάση ζωής και σίγουρα πολύ κοινή αισθητική στα πράγματα. Μετά από κάποια ηλικία, καλό θα ήταν όλοι να επιλέγουμε συντρόφους με τους οποίους ταιριάζουμε σε βασικά πράγματα».

«Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα κάνει παιδί. Τα πράγματα αυτά είναι θέμα τύχης. Έτσι όπως είναι η ζωή μου όμως, είμαι μια χαρά. Δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. Το ανιψάκι μου έχει καλύψει αυτό το κενό και την χαρά που αισθάνεσαι όταν υπάρχει ένα παιδί στην οικογένεια, το οποίο το βλέπεις να μεγαλώνει. Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου», κατέληξε η Δήμητρα Ματσούκα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη και ιώσεις: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία – Υπερδιπλασιάστηκαν οι νοσηλείες

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα: Ποιες αλλαγές έρχονται για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα – Οι πρωτοβουλίες για το πρόβλημα της στέγασης και ποιους αφορούν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:07 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μανούσος Μανουσάκης: Συγκινεί η σύζυγός του 14 μήνες μετά τον θάνατό του – «Του μιλάω και μου απαντάει»

Δεκατέσσερις μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή,...
11:15 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Νίνο: Το απρόοπτο με το μικρόφωνο την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο

Απρόοπτο συνέβη στον Νίνο τη στιγμή που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται. Όπ...
10:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ανδρέας Γεωργίου: «Σκέφτηκα ακόμη και να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας» – Πώς αποφάσισαν τον γάμο με τη Σιμώνη Χριστοδούλου

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Ανδρέας Γεωργίου στο περιοδικό «HELLO!» καθώς μίλησε ...
09:34 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η ουσία είναι η οικογένειά σου και το παιδί σου – Από εκεί ξεκινούν όλα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει στην «R» πανευτυχής για την υπέροχη οικογένειά του, τη σύζυγό τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι