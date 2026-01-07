Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

Η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

«Όταν έγινε η σύλληψή μου, μίλησα στις κάμερες γιατί συνέπεσε με μια προγραμματισμένη παράσταση που είχαμε με το Mega, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και ήταν μαζεμένες όλες οι κάμερες εκεί, αλλιώς ίσως και να μην μιλούσα. Ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω για αυτό, άσχετα αν αναγκάστηκα να το κάνω. Οι παραβάσεις είναι συχνές και όλα αυτά μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Καλό είναι να προσέχουμε», είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

Σε ερώτηση για τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη, η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε: «Με τον Πέτρο έχουμε κοινή στάση ζωής και σίγουρα πολύ κοινή αισθητική στα πράγματα. Μετά από κάποια ηλικία, καλό θα ήταν όλοι να επιλέγουμε συντρόφους με τους οποίους ταιριάζουμε σε βασικά πράγματα».

«Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα κάνει παιδί. Τα πράγματα αυτά είναι θέμα τύχης. Έτσι όπως είναι η ζωή μου όμως, είμαι μια χαρά. Δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. Το ανιψάκι μου έχει καλύψει αυτό το κενό και την χαρά που αισθάνεσαι όταν υπάρχει ένα παιδί στην οικογένεια, το οποίο το βλέπεις να μεγαλώνει. Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου», κατέληξε η Δήμητρα Ματσούκα.