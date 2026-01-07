Χρυσοχοΐδης για αγρότες: Το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία – Σοβαρό αυτό που έγινε στην Κόρινθο

«Το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ερωτηθείς για το πώς θα αντιδράσει η αστυνομία σε περίπτωση που οι αγρότες κάνουν πράξη την απόφασή τους για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Αν κάποιοι επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα που θα οδηγήσουν τη χώρα να γονατίσει, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μας» σημείωσε ο υπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «δεν ασκήθηκε καθόλου βία από την αστυνομία μέχρι τώρα. Βία ασκήθηκε από κάποιους απ’ αυτούς».

«Δεν είμαι εδώ ούτε να απειλώ κανέναν, ούτε να προειδοποιώ κανέναν», είπε για να προσθέσει ότι ήταν συνειδητή επιλογή να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία μέχρι στιγμής. «Είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε οποιαδήποτε κατάσταση», συμπλήρωσε.

«Αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ενόψει της ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική απάντηση είναι «οριστική και αμετάκλητη», με την έννοια ότι έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα του προϋπολογισμού.

Όσο για τις κλήσεις σε αγρότες που κλείνουν τους δρόμους είπε: «υπάρχουν οι νόμοι, η Τροχαία κάνει τη δουλειά της, το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία».

«Fake news ότι η αστυνομία έκλεινε τους δρόμους»

«Η αστυνομία δεν είναι παρούσα επί 40 μέρες, δεν υπάρχει πουθενά. Η κυβέρνηση δεν έβαλε την αστυνομία να λύσει το πρόβλημα με τους αγρότες» ανέφερε και πρόσθεσε «αυτοί οι ισχυρισμοί που αναπτύχθηκαν ήταν απόλυτα ψέματα που ακούστηκαν, fake news, γιατί η Τροχαία προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των χιλιάδων αυτοκινήτων διότι οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Οποιαδήποτε προσπάθεια να περάσει κανείς από κλειστούς δρόμους εγκυμονεί κινδύνους. Ευτυχώς δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποιο ατύχημα».

«Αυτό που έγινε χθες στην Κόρινθο, είναι παρά πολύ σοβαρό και δείχνει το μέτρο της σκέψης κάποιων και το κριτήριο που έχουν για την ασφάλεια» κατέληξε ο υπουργός.