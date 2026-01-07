United Cup: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο μικτό διπλό – Η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά

Στην προημιτελική φάση σταμάτησε η πορεία της εθνικής ομάδας τένις στο United Cup, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκαν με 2-1 από τους Γκοφ και Χάρισον, με το «δίδυμο» από τις ΗΠΑ να προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Περθ.

Οι δύο Έλληνες τενίστες πήραν το πρώτο σετ με 6-4, όμως με αντεπίθεση διαρκείας οι Αμερικανοί ισοφάρισαν σε 1-1 (6-4) και πήραν την νίκη έπειτα από ένα συναρπαστικό σετ που ολοκληρώθηκε με 10-8.

Οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 6-1, όμως αντέδρασαν και ισοφάρισαν (!) σε 6-6.

Ωστόσο οι Χάρισον και Γκοφ πήραν ασφαλές προβάδισμα με 9-6 κι έκλεισαν το σετ με 10-8.

Νωρίτερα, ο «Tsitsifast» είχε νικήσει τον Τέϊλορ Φριτς με 2-0 (6-4, 7-5), ενώ η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με το ίδιο σκορ (6-3, 6-2).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ