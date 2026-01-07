Ιράν: «Απειλή» οι δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου – «Θα απαντήσουμε», λέει ο αρχηγός του στρατού

Σύνοψη από το

  • Το Ιράν θεωρεί «απειλή» τις δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου για τις διαδηλώσεις στη χώρα και «δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχισθεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε ο αρχηγός του στρατού.
  • Ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί διαβεβαίωσε πως «αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με στρατιωτική επέμβαση αν σκοτωθούν διαδηλωτές, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέφερε στήριξη, με την ιρανική διπλωματία να χαρακτηρίζει τις δηλώσεις τους «υποκίνηση βίας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

IRGC Ιράν στρατός
Φωτογραφία: Reuters

Το Ιράν θεωρεί «απειλή» τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφορικά με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα «και δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχισθεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του ιρανικού στρατού.

«Το ισλαμικό Ιράν θεωρεί απειλή την κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής εναντίον του ιρανικού έθνους και δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχισθεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, διαβεβαίωσε επίσης ο Χαταμί, ο οποίος δεν είναι πάντως ο κορυφαίος Ιρανός στρατιωτικός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν, αν σκοτωθούν διαδηλωτές, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέφερε στους διαδηλωτές την υποστήριξή του.

«Το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, πιστεύω ότι θα πληγούν πολύ σκληρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε την Κυριακή ο Τραμπ.

Το Ισραήλ είναι «αλληλέγγυο στη μάχη του ιρανικού λαού, στις προσδοκίες του για ελευθερία (…) και για δικαιοσύνη», δήλωσε από την πλευρά του την Κυριακή ο Νετανιάχου.

Τη Δευτέρα, η ιρανική διπλωματία είχε ανακοινώσει πως οι δηλώσεις των Τραμπ και Νετανιάχου αποτελούν «υποκίνηση βίας» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να υπονομεύσει την εθνική ενότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί χρήσης ουσιών

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ακίνητα: «Έρχεται» η διάταξη για την αναδρομική ενίσχυση με ακόμη ένα ενοίκιο – Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:37 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Politico: Πώς ο Τραμπ σε 4 βήματα μπορεί να καταλάβει τη Γροιλανδία – Η στρατηγική που θυμίζει… Πούτιν και το σενάριο της εισβολής

Η στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχει ήδη π...
09:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Ένα νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης,...
08:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Πέθανε στη φυλακή πρώην πράκτορας της CIA και κατάσκοπος της ΕΣΣΔ – Η δράση του κλόνισε τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μόσχας

Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ι...
08:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η Αρκτική στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης – Με απειλές «ωμής ισχύος» ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ευρώπη

Ένα νέο κεφάλαιο γεωπολιτικής έντασης άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά στον Αρκτικό ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι