Φαραντούρης: «Ενώνω τη φωνή μου με την Καρυστιανού, αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλο δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνοψη από το

  • Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, δήλωσε πως αν αποφασίσει να πορευτεί σε άλλο δρόμο, “θα ενημερώσει αρμοδίως και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου”.
  • Ενώνει τη φωνή του “υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της Δικαιοσύνης με την κα Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών”, είπε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Θεωρεί “καλοδεχούμενη” τη μετεξέλιξη ενός κινήματος πολιτών ή την κάθοδο ενός προσώπου στον πολιτικό στίβο, ενώ επισήμανε ότι “θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει να είναι”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Φαραντούρης

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης μίλησε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο το βράδυ της Τρίτης αλλά και για το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», «με πήρε χθες το βράδυ ο κ. Φάμελλος, μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. “Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους” του είπα».

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε ότι «δεν επιθυμώ να σχολιάζω δηλώσεις τρίτων ούτε συναδέλφων, ούτε να ρίχνω νερό στο μύλο της εσωστρέφειας. Ερωτήθηκα  από εσάς πρώτα, για την κα Καρυστιανού μετά από μια σημαντική θεσμική εκδήλωση που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων συνταγματολόγων και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα για το άρθρο 86 του συντάγματος με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις. Δεν ήταν κομματική αλλά ήταν προφανώς πολιτική, για τη διαφθορά στη χώρα μας, για το κατά πόσο επιτρέπονται μαύρες τρύπες που καταπίνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή της ισονομίας και του κράτους δικαίου και είπα ότι βεβαίως ενώνω κι εγώ τη φωνή μου υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της Δικαιοσύνης με την κα Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κατέβει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία, ευρωπαϊκή».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι «επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη ακόμη και θεσμική ενός κινήματος πολιτών, επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι πρωτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική  μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και πού θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί χρήσης ουσιών

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ακίνητα: «Έρχεται» η διάταξη για την αναδρομική ενίσχυση με ακόμη ένα ενοίκιο – Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:42 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Πληροφορίες ότι έκανε πρόταση στον Γιάννη Σμαραγδή – Η απάντηση του σκηνοθέτη

Μετά την προαναγγελία- ανακοίνωση για νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξη που πα...
11:14 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Χαιρετίζει τη στήριξη ύψους 45 δισ. ευρώ της Κομισιόν στους αγρότες – «Η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσο...
10:04 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις για τα μέτρα από την κυβέρνηση

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμ...
08:19 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ο Φαραντούρης «άναψε φωτιές» στον ΣΥΡΙΖΑ: Εξηγήσεις ζήτησε ο Φάμελλος μετά τις δηλώσεις για το «κόμμα Καρυστιανού» – Η απάντηση του Ευρωβουλευτή

Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού έχο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι