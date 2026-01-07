Ανδρέας Γεωργίου: «Σκέφτηκα ακόμη και να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας» – Πώς αποφάσισαν τον γάμο με τη Σιμώνη Χριστοδούλου

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Ανδρέας Γεωργίου στο περιοδικό «HELLO!» καθώς μίλησε για τη Σιμώνη Χριστοδούλου, την περίοδο που είχαν χωρίσει και το «κεφάλαιο» παιδί.

«Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα ακόμη και τη μονογονεϊκότητα. Δηλαδή να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εάν και εφόσον δεν έβρισκα τον έρωτα σε έναν άνθρωπο.

Με τη Σιμώνη ήταν μια πορεία που ως ζευγάρι χωρίζαμε, κάναμε έναν κύκλο μαζί, μετά χανόμασταν και μας έφερνε πάλι κοντά το συναίσθημα. Καταλάβαμε μάλιστα ότι θέλουμε να παντρευτούμε, όταν περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί εντελώς φιλικά. Δηλαδή, όταν γελάσαμε, ανοιχτήκαμε, είπαμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας και ήμασταν τελείως χαλαροί ως προς το κομμάτι της σχέσης», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Γεωργίου.

«Δεν μας ένοιαζε, μας ενδιέφερε απλώς να είμαστε μαζί, χωρίς δεσμεύσεις. Και όταν τελείωσε εκείνο το καλοκαίρι και έπρεπε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, δεν μπορούσαμε να είμαστε χώρια. Τότε αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και θέλουμε να το ζήσουμε all the way με τον γάμο και με όλα όσα μας φαίνονταν αστεία», πρόσθεσε.

«Ό, τι κοροϊδεύαμε με τη Σιμώνη το κάναμε. Μετά είπαμε ότι θέλουμε και παιδί, θέλουμε πολλά παιδιά, θέλουμε να είμαστε αυτοί οι γονείς που έχουν τρία με τέσσερα παιδιά, που είναι φίλοι μαζί τους, όλο αυτό το happy family concept», υποστήριξε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

 

