Κύπρος: Καταγγελία κατά του βουλευτή Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – «Είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα»

Σύνοψη από το

  • Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η καταγγελία ξυλοδαρμού σε βάρος του Κύπριου βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Σύκα, από τη σύντροφό του. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου η γυναίκα μετέβη σε νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό.
  • Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αποφάσισε την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών και τον κάλεσε να παραιτηθεί και να συναινέσει στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας.
  • Ο Νίκος Σύκας αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία, δηλώνει «σοκαρισμένος» από τη διαρροή και είναι «έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα». Ο φάκελος βρίσκεται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ενώ αναμένεται εξέταση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος: Καταγγελία κατά του βουλευτή Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – «Είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα»

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η καταγγελία ξυλοδαρμού σε βάρος του Κύπριου βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Σύκα, από τη σύντροφό του. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η ίδια στην Αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα, στον χώρο όπου το ζευγάρι διέμενε κατά τη διάρκεια διακοπών για την Πρωτοχρονιά.

Η γυναίκα μετέβη μετά το περιστατικό σε νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου φέρεται να διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια, έλαβε τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και επέστρεψε μόνη της στην Κύπρο, όπου υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις που επίσης επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό της.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι το κόμμα σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο αποφάσισε την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου και τον κάλεσε να παραιτηθεί και να συναινέσει στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Από την πλευρά του ο Νίκος Σύκας δηλώνει «σοκαρισμένος» από τη διαρροή της υπόθεσης, αρνείται τις κατηγορίες και αναφέρει ότι είναι έτοιμος να καταθέσει τα «πραγματικά γεγονότα».

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».

Ο φάκελος βρίσκεται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ενώ αναμένεται εντός της εβδομάδας εξέταση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του από το Ανώτατο Δικαστήριο. Σε περίπτωση άρσης, θα συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για περαιτέρω αποφάσεις.

Παρότι το καταγγελλόμενο αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε στην Ελλάδα, η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον συνιστά ποινικό αδίκημα και στις δύο χώρες και τιμωρείται με ποινή άνω των δύο ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί χρήσης ουσιών

Πότε μπορεί να είναι η απροσεξία σύμπτωμα εγκεφαλικής πάθησης – Τι πρέπει να ξέρετε

Ακίνητα: «Έρχεται» η διάταξη για την αναδρομική ενίσχυση με ακόμη ένα ενοίκιο – Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:37 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Politico: Πώς ο Τραμπ σε 4 βήματα μπορεί να καταλάβει τη Γροιλανδία – Η στρατηγική που θυμίζει… Πούτιν και το σενάριο της εισβολής

Η στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχει ήδη π...
09:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Ένα νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης,...
08:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Πέθανε στη φυλακή πρώην πράκτορας της CIA και κατάσκοπος της ΕΣΣΔ – Η δράση του κλόνισε τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μόσχας

Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ι...
08:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η Αρκτική στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης – Με απειλές «ωμής ισχύος» ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ευρώπη

Ένα νέο κεφάλαιο γεωπολιτικής έντασης άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά στον Αρκτικό ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι