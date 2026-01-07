Κύπρος: Καταγγελία κατά του βουλευτή Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – «Είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα»

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η καταγγελία ξυλοδαρμού σε βάρος του Κύπριου βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Σύκα, από τη σύντροφό του. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η ίδια στην Αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα, στον χώρο όπου το ζευγάρι διέμενε κατά τη διάρκεια διακοπών για την Πρωτοχρονιά.

Η γυναίκα μετέβη μετά το περιστατικό σε νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου φέρεται να διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια, έλαβε τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και επέστρεψε μόνη της στην Κύπρο, όπου υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις που επίσης επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό της.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι το κόμμα σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο αποφάσισε την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου και τον κάλεσε να παραιτηθεί και να συναινέσει στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Από την πλευρά του ο Νίκος Σύκας δηλώνει «σοκαρισμένος» από τη διαρροή της υπόθεσης, αρνείται τις κατηγορίες και αναφέρει ότι είναι έτοιμος να καταθέσει τα «πραγματικά γεγονότα».

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».

Ο φάκελος βρίσκεται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ενώ αναμένεται εντός της εβδομάδας εξέταση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του από το Ανώτατο Δικαστήριο. Σε περίπτωση άρσης, θα συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για περαιτέρω αποφάσεις.

Παρότι το καταγγελλόμενο αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε στην Ελλάδα, η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον συνιστά ποινικό αδίκημα και στις δύο χώρες και τιμωρείται με ποινή άνω των δύο ετών.