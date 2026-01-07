Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας: «Είναι ένα μικρό θέμα υγείας»

  • Εκτός της σημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, με την έναρξη να γίνεται από τον Τάσο Τεργιάκη.
  • Ο Τάσος Τεργιάκης ενημέρωσε για την απουσία του κεντρικού παρουσιαστή, δηλώνοντας πως «είναι ένα μικρό θέμα υγείας».
  • Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε πως «σε λίγη ώρα θα μας τα πει ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί».
Enikos Newsroom

Media

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1

Εκτός εκπομπής βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας στη σημερινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», με την έναρξη να γίνεται από τον Τάσο Τεργιάκη.

Ο δημοσιογράφος έδωσε την πρώτη εικόνα σχετικά με την απουσία του κεντρικού παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργου Λιάγκα, λέγοντας: «Καλημέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και τις Γιάννες και σε όποιον γιορτάζει. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα μας τα πει ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί».

