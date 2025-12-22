Γιώργος Λιάγκας για την προσωπική ζωή του: «Είμαι λίγο πιο εξωστρεφής, γιατί μεγάλωσαν τα παιδιά»

Συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1. Ο οικοδεσπότης της πρωϊνής ψυχαγωγικής εκπομπής του σταθμού, μιλώντας με τον συνάδελφό του, αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, εξηγώντας τον λόγο που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε θελήσει να δημοσιοποιήσει κάποια σχέση του.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2024 έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι σε σχέση. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε τα φώτα της δημοσιότητας η προσωπική ζωή του παρουσιαστή, έπειτα από τον χωρισμό του από την Φαίη Σκορδά, το 2016.

Μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως: «Είμαι λίγο πιο εξωστρεφής στα προσωπικά μου, γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία τα παιδιά που μπορούν να αντιληφθούν ότι και ο μπαμπάς και η μαμά πιθανόν, μπορεί να έχουν κάποια άλλη σχέση στη ζωή τους. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν και να μην τους έχει έρθει δύσκολο όλο αυτό το πράγμα, τότε κι εσύ μπορεί…».

«Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν μοναχός στο Άγιον Όρος. Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω – γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε εγώ δεν κρύβομαι πια», συνέχισε ο παρουσιαστής.

