Λάκης Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Γιώργο δεν κάνεις για stand up»

  • Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA, βάζοντας στο στόχαστρο τον Γιώργο Λιάγκα.
  • Η κριτική του Λαζόπουλου αφορούσε τον τρόπο που ο Λιάγκας χειρίστηκε δύο θέματα της επικαιρότητας: τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα και την έξοδο του Πάνου Ρούτσι.
  • Ο ηθοποιός σχολίασε την τηλεοπτική αντίδραση του Λιάγκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιώργο για stand up comedian δεν κάνεις, άστο να πάει στο διάολο».
Το βράδυ της Τετάρτης, ο Λάκης Λαζόπουλος  επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA και όπως συνηθίζει, δεν άφησε τίποτα στο… απυρόβλητο.

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται τον Κώστα Τουρνά

Δεν ξέφυγε από την κριτική του ο Γιώργος Λιάγκας

Αυτή τη φορά, το στόχαστρο του δημοφιλούς ηθοποιού και παρουσιαστή ήταν ξανά ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τον τρόπο που χειρίστηκε ο παρουσιαστής πρόσφατα δύο θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα: τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για παραβάσεις του ΚΟΚ και την έξοδο του Πάνου Ρούτσι σε νυχτερινό κέντρο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος δεν δίστασε να σχολιάσει την τηλεοπτική αντίδραση του Λιάγκα, λέγοντας: «Πάγωσε ο κ@λος μας. Γιώργο για stand up comedian δεν κάνεις, άστο να πάει στο διάολο», λέγοντας μάλιστα ένα ανέκδοτο που ο ίδιος είχε πει ο παρουσιαστής στο «Πρωινό».

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται τον Νίκο Μερτζάνο, τον Papazó και τη Νίνα Μαζάνη

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την περίπτωση του Πάνου Ρούτσι, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε: «Έπιασες τον Ρούτσι που πήγε να πιει ένα ποτό στην Άντζελα, αφού είπες πρώτα το λογύδριο των δεξιών, ότι “σεβόμαστε τον κάθε πατέρα, τον κάθε χαροκαμένο” και αυτά τα δεξιά ψεύτικα λόγια που τα λέτε επί τροχάδην μέχρι να φτάσετε στο αλλά. Για να πεις εν τέλει ότι δεν είναι σωστή εικόνα αυτή».

Ο ηθοποιός συνέχισε: «Ένας άνθρωπος που χάνει το παιδί του, η ψυχή του το ξέρει. Η απώλεια είναι ένα φορτίο που θα το κουβαλάει είτε το βλέπεις εσύ είτε δεν το βλέπεις. Επειδή αυτός δεν είναι τηλεοπτικός σταρ για να προσέχει την εικόνα του, το μόνο που κάνει είναι να παλεύει με τις στροφές που κάνει μέσα η ψυχή του. Μέρα με τη μέρα. Οπότε και το ποτό μέσα στη ζωή είναι».

Λάκης Λαζόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» στην Αλεξία Παπαλαζάρου – «Στο καλό φιλενάδα…»

Κλείνοντας ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε: «Και ένα τραγούδι μέσα στη ζωή είναι. Και ένα γέλιο μέσα στη ζωή είναι. Γιατί σε λίγο θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά, που ήταν μες στο τρένο, ήταν όλοι αριστεροί και τους γονείς τους ανέλαβαν οι καθοδηγητές της Αριστεράς. Είναι τα παιδιά του κόσμου όλου, όλης της κοινωνίας και δεν ξεχωρίζει κανείς κανέναν. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μάθεις και μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες».

02:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας; – Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία; – «Το θεωρώ λίγο απαράδεκτο»

Διπλό ρόλο είχαν οι 11 διαγωνιζόμενοι στην χθεσινή φωτογράφιση του GNTM, καθώς έπρεπε να…...
21:28 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

18:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

18:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

