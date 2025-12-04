Σοφία Μουτίδου: Σχολίασε τα όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου για διαζύγιο Χρηστίδου-Μαραντίνη – «Πόση κατινιά…»

Συνέντευξη στο Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου «Anestea The Podcast», έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου το βράδυ της Τρίτης, η οποία μίλησε εκτενέστερα για το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη. Το πρωί της Τετάρτης η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε μέσω της εκπομπής «Happy Day» την συγκεκριμένη συνέντευξη, ενώ τα όσα είπε, σχολίασε το βράδυ της ίδιας ημέρας η Σοφία Μουτίδου στην εκπομπή «Real View».

Η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της και μίλησε με ιδιαίτερη αυστηρότητα για τον τρόπο με τον οποίο η Τίνα Μεσσαροπούλου χειρίστηκε το ζήτημα.

«Εγώ ανακατεύομαι έτσι με τα επιχειρήματα της κυρίας αυτής και προχθές με τον τρόπο της, με όλο το ιδεολογικό καθεστώς που έχει πίσω της, μου προκαλεί ένα vertigo… Γιατί τόση κατινιά με το τι έκανε. Μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα… “Στο δικό μου περιβάλλον δεν το κάνουμε αυτό. Έλα να δούμε ποιο περιβάλλον είναι πιο σωστό. Δικαίωμα πασό, τα βλέπω”. Νιώθω ότι είναι να ’χαμε να λέγαμε και να ’χαμε να πούμε…».

Η παρέμβαση της Ελίνας Παπίλα

Στη συζήτηση παρενέβη και η Ελίνα Παπίλα, λέγοντας: «Είναι ξεκάθαρο αυτό που έκανε η Σίσσυ, χώρισε, αποποιήθηκε από την κοινή περιουσία, αλλά μέσα στις υποχρεώσεις είναι, αν μου δίνεις κάποια χρήματα και εφόσον δεν δοθούν, πάμε στα δικαστήρια για τη διατροφή».

«Το θέμα είναι ότι η μία με κρίνει τη διαχείριση της προσωπικής της ζωής της άλλης» πρόσθεσε από πλευράς της η Σοφία Μουτίδου.