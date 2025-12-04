Σοφία Μουτίδου: Σχολίασε τα όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου για διαζύγιο Χρηστίδου-Μαραντίνη – «Πόση κατινιά…»

Σύνοψη από το

  • Η συζήτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου για το διαζύγιο της Σίσσυς Χρηστίδου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο «Real View».
  • Η Σοφία Μουτίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, σχολιάζοντας με αυστηρότητα τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος από τη Μεσσαροπούλου, αναφέροντας: «Πραγματικά, πόση κατινιά…».
  • Στη συζήτηση παρενέβη και η Ελίνα Παπίλα, ενώ η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι «η μία με κρίνει τη διαχείριση της προσωπικής της ζωής της άλλης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Μουτίδου

Συνέντευξη στο Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου «Anestea The Podcast», έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου το βράδυ της Τρίτης, η οποία μίλησε εκτενέστερα για το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη. Το πρωί της Τετάρτης η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε μέσω της εκπομπής «Happy Day» την συγκεκριμένη συνέντευξη, ενώ τα όσα είπε, σχολίασε το βράδυ της ίδιας ημέρας η Σοφία Μουτίδου στην εκπομπή «Real View».

Σοφία Μουτίδου: «Με πήραν από εκπομπή για να καβγαδίσω με τον παρουσιαστή»

Η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της και μίλησε με ιδιαίτερη αυστηρότητα για τον τρόπο με τον οποίο η Τίνα Μεσσαροπούλου χειρίστηκε το ζήτημα.

«Εγώ ανακατεύομαι έτσι με τα επιχειρήματα της κυρίας αυτής και προχθές με τον τρόπο της, με όλο το ιδεολογικό καθεστώς που έχει πίσω της, μου προκαλεί ένα vertigo… Γιατί τόση κατινιά με το τι έκανε. Μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα… “Στο δικό μου περιβάλλον δεν το κάνουμε αυτό. Έλα να δούμε ποιο περιβάλλον είναι πιο σωστό. Δικαίωμα πασό, τα βλέπω”. Νιώθω ότι είναι να ’χαμε να λέγαμε και να ’χαμε να πούμε…».

Σοφία Μουτίδου: «Έχασα συνεργασία για δουλειά εξαιτίας της ιστορίας με τον Απόστολο Γκλέτσο»

Η παρέμβαση της Ελίνας Παπίλα

Στη συζήτηση παρενέβη και η Ελίνα Παπίλα, λέγοντας: «Είναι ξεκάθαρο αυτό που έκανε η Σίσσυ, χώρισε, αποποιήθηκε από την κοινή περιουσία, αλλά μέσα στις υποχρεώσεις είναι, αν μου δίνεις κάποια χρήματα και εφόσον δεν δοθούν, πάμε στα δικαστήρια για τη διατροφή».

«Το θέμα είναι ότι η μία με κρίνει τη διαχείριση της προσωπικής της ζωής της άλλης» πρόσθεσε από πλευράς της η Σοφία Μουτίδου.

Μουτίδου για Γκλέτσο: Ο ανεξελέγκτος θυμός, ο τραμπουκισμός και το κακό θέατρο του πετάω το μικρόφωνο και φεύγω, σημαίνει φόβος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Λάκης Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Γιώργο δεν κάνεις για stand up»

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Λάκης Λαζόπουλος  επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το «Αλ Τ...
02:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας; – Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία; – «Το θεωρώ λίγο απαράδεκτο»

Διπλό ρόλο είχαν οι 11 διαγωνιζόμενοι στην χθεσινή φωτογράφιση του GNTM, καθώς έπρεπε να…...
21:28 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews. Ο εμπνευσμένος chef Stefano Baiocco ...
18:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΡΤ1: Μια μέρα ακόμα για την «Ηλέκτρα»

Η «Ηλέκτρα», η σειρά που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, επεκτείνει την παρουσία της...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»