Ντόναλντ Τραμπ: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – Χρειάζονται δύο στο τανγκό

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τετάρτη (03/12), «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς».

Αργότερα, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή», χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ντ. Τραμπ για τον Βλ. Πούτιν, προτού διευκρινίσει ότι αυτή ήταν η «εντύπωση» που αποκόμισαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος προφανώς στην ουκρανική πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ