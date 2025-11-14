Σοφία Μουτίδου: «Με πήραν από εκπομπή για να καβγαδίσω με τον παρουσιαστή»

Η Σοφία Μουτίδου μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής «Real View», το βράδυ της Πέμπτης, μια προσωπική εμπειρία που, όπως είπε, της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Η ηθοποιός εξήγησε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε δεχθεί τηλεφώνημα από αρχισυντάκτη, ο οποίος της ζήτησε να εμφανιστεί σε εκπομπή για να τσακωθεί on air με τον παρουσιαστή.

Η Σοφία Μουτίδου τόνισε πως «με πήρε τηλέφωνο αρχισυντάκτης πριν από κάποια χρόνια και μου είπε “θα πει κάτι εναντίον σου, θα πεις εσύ τη γνώμη σου, θα γίνει μια μάχη στον αέρα, θα σου κάνει πολύ καλό αυτό”. Τον ρώτησα, λοιπόν, “όταν με πήρες τηλέφωνο, συγκεκριμένα εμένα, φανταζόσουν ότι θα δεχθώ;”. Και μου είπε “όχι, ΟΚ, κανένα πρόβλημα, τα λέμε”. Δεν θίχθηκε».

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο άνθρωπος αυτός προερχόταν από μια εκπομπή που δεν θυμάται, προσθέτοντας ότι «αρχισυντάκτης από μία εκπομπή η οποία, ειλικρινά, δεν θυμάμαι ποια είναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω και σε ποια κανάλια είναι και οι μεγάλοι παρουσιαστές. Φαντάσου, τώρα, οι αρχισυντάκτες. Δεν έχω ιδέα».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε ότι η εκπομπή ανήκε στην πρωινή ή τη μεσημεριανή ζώνη και ότι το περιεχόμενο της πρότασης ήταν ξεκάθαρο. Όπως είπε, «μία εκπομπή, στην πρωινή ή στη μεσημεριανή ζώνη, που μου είπαν “θα σε πάρουμε, θα καβγαδίσεις και καλό θα πάθεις και εμείς θα ανέβουμε, όλα κομπλέ”. Και του είπα αυτό, έζησα δηλαδή αυτή την πλευρά», περιγράφοντας την εμπειρία της στον αέρα του OPEN.